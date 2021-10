Video-Rundgang durch Windows 11: Die wichtigsten Neuerungen

Windows 11, die besten 11 Features Startmenü

1. Ein neues Startmenü, in der Mitte

2. Taskleiste

3. Neues Info-Center und neue Medien-Kontrollelemente

4. Neue Apps

5. Neues Designs mit runden Ecken, vereinfachtem Kontextmenü und neuen Animationen

6. Der neue Microsoft Store

7. Widgets auf einem Windows 11-Desktop

8. Einstellungen

9. Teams-Integration

10. Snap-Layout-Fenster

11. Xbox-Technik für Gaming (Auto HDR, DirectStorage)

Das waren die wichtigsten Neuerungen für Windows 11 im Überblick

Um die ISO-Datei, in der das komplette Installationspaket enthalten ist, zu bekommen, folgt ihr diesem Download-Link:



Download Jetzt die neue Windows 11-ISO herunterladen

Alternativ könnt ihr das Media Creation Tool herunterladen und starten. Hier werdet ihr schrittweise durch die Erstellung eures eigenen Installations-Mediums (beispielsweise DVD oder USB-Stick) geleitet.



Download Media Creation Tool - Windows 11 ISO laden

Zum 5. Oktober startet Microsoft das neue Betriebssystem Windows 11 . Damit ist nach sechs Jahren Windows 10 nur der Abschied gekommen. Wer einen kompatiblen PC besitzt, kann kostenlos umsteigen. Für Nutzer wird das nun anders als die vorangegangenen Windows 10-Updates ein großer Umstieg. Wir zeigen euch, was sich alles im Gegensatz zu Windows 10 geändert hat und geben euch zum Abschluss des Videos noch eine Reihe Tipps für den einfachen Wechsel mit.Die auffälligste Änderung von Windows 11 empfängt euch gleich nach dem Start: Windows 11 hat ein neues, vereinfachtes Startmenü. Die Live-Kacheln sind verschwunden und wurden durch eine Liste von Anwendungssymbolen und zuletzt verwendeten Dateien ersetzt. Dokumente, die Ihr in Office-Apps auf anderen Geräten bearbeitet - auch auf Geräten, auf denen kein Windows läuft - werden dank Microsoft 365 auch hier als aktuelle Dateien angezeigt. Ihr könnt euch alle Anwendungen, die ihr im Schnellzugriff haben wollt, Anpinnen und beliebig einfach per Drag und Drop sortieren. Zudem kommt ihr über die Schaltfläche "Alle Apps" zur bekannten alphabetischen Liste der Anwendungen und per Klick ins Suchfeld zur Suche.Die Taskleistensymbole - einschließlich des Startmenüs - wurden ebenfalls in die Mitte der Taskleiste verschoben. Ihr habt nun alles zusammen im Schnellzugriff in der Mitte am unteren Bildschirmrand. Die gute Nachricht ist, dass ihr die Symbole zurück auf die linke Seite der Taskleiste verschieben können, wenn ihr das möchtet - zumindest aktuell geht das noch.Aber keine Sorge - man gewöhnt sich schnell an die zentrale Verfügbarkeit und spart sich einige Mauswege, sodass ihr das zentrierte Menü schon bald lieb gewinnen werdet. Die neue Taskleiste enthält zudem den Schnellzugriff auf die Desktop-Verwaltung und auf die neuen Widgets - aber dazu später mehr.Kommen wir zum überarbeiteten Info-Center. Dort findet ihr weiterhin Benachrichtigungen und neu nun auch weitere Medien-Kontrollelemente. Mit ihnen lassen sich zum Beispiel beim Abspielen eines Videos im Browser Start und Pause-Funktion nutzen. Zudem lässt sich die Lautstärke bei Medienwiedergabe unabhängig von der System-Lautstärke anpassen. Alle Einstellungen werden dabei nur auf die aktuell aktiven App angewendet. Der Klick auf das Datum öffnet den Kalender und die Benachrichtigungen.Mit Windows 11 starten eine Reihe komplett überarbeitete neue Apps. Dazu gehören das neue Snipping Tool, die Foto App und der Taschenrechner. Alle Apps bieten Unterstützung für das jeweils ausgewählte helle oder dunkle Theme und sind optisch durch runde Ecken und Effekten an Windows 11 angepasst. Aus der Anwendung "Alarm und Uhr" wird nun "Uhr", wobei die App mit den Fokussitzungen eine neue Funktion für konzentriertes Arbeiten dazu bekommt.Da wir gerade schon beim neuen Design waren, schauen wir uns das einmal genauer an. Neben den abgerundeten Ecken, die konsequent nun überall zu finden sind, setzt Microsoft neue Animationen ein. Diese sind nun flüssiger als bei Windows 10 und besonders beim Startmenü in der Taskleiste durch neue Slide-in-Animationen sichtbar. Zudem gibt es einen schicken Zoom-Effekt, wenn man zum Beispiel das Explorer-Fenster in der Taskleiste klickt und neue Animationen für Benachrichtigungs- und Update-Fenster.Beim Kontextmenü setzt Microsoft nun auf mehr Ordnung. Viele Unterpunkte sind im Kontextmenü zugunsten einer besseren Übersicht verschwunden. Beim Rechtsklick bekommt ihr zunächst nur die beliebtesten Funktionen angezeigt. Mit einem zweiten Klick auf "Weitere Optionen" kommt ihr zu der ursprünglichen Komplett-Ansicht.Microsoft verspricht mit Windows 11 zwei große Neuerungen für den Store. Zum einen wird es viel mehr kuratierte Inhalte geben. Zum anderen soll der Store zum Anlaufpunkt die zentrale Anlaufstelle für Apps werden. Entwickler können im Store traditionelle Win32-Desktop-Anwendungen neben Universal Windows Platform (UWP)-Apps und Progress Web App (PWA)-Apps anbieten. Apps können auch in jedem anderen App-Framework erstellt werden, das unter Windows funktioniert.Ein großes Problem - nämlich der Mangel an Apps - wird dadurch bekämpft, dass Entwickler 100% der Einnahmen behalten. Das bietet kein anderer Store-Anbieter und genau das könnte nun dazu führen, dass der Store endlich an Attraktivität gewinnt und viel mehr Entwickler mit ihren Apps als je zuvor dabei sein wollen. Der Store wurde außerdem komplett neu gestaltet.Etwas komplett neues für Windows-Nutzer sind die Widgets. Zugegeben - das Konzept klingt ein wenig wie die Live Tiles gemixt mit "Nachrichten & Interessen". Doch die Widgets sollen sehr viel mehr bieten und so wie auf dem Smartphone eine Übersicht über genau die Themen, Aufgaben und Meldungen bieten, die euch interessieren.Für die Widgets muss man sich mit seinem Microsoft Account anmelden und bekommt dann verschiedene Anpassungsoptionen. Drittanbieter können diese Widgets mit bestücken - doch zum Start von Windows 11 bleibt die Auswahl der Widgets noch ziemlich mau, das Feature dürfte aber spannend werden und hat viel Potential.Microsoft hat die Einstellungen-App komplett umgebaut. Das Hauptmenü bleibt nun ständig sichtbar und soll zur besseren Navigation beitragen. Zudem kommt wieder Farbe und übersichtlichere Icons mit ins Spiel. Eine weitere wichtige Neuerung ist der Umzug von Teilen der Systemsteuerung wie der Energieverwaltung und der Datenträgerverwaltung in die Einstellungen. Windows 11-Umsteiger werden einige Zeit benötigen, und sich in den Einstellungen wieder zurechtzufinden.Teams ist nun auf Betriebsebene integriert. Das bedeutet, dass ihr euch um die Chat-Funktion von Teams zu nutzen, keinen separaten Client laden müsst. Teams ist einfach in der Taskleiste mit verankert - heißt aber nicht einfach Teams, sondern Chat. Das dürfte am Anfang etwas für Verwirrung sorgen, den auch mit Chart stehen euch Text-, Sprach- oder Video-Kommunikation zur Verfügung.Ein echtes Highlight für Multi-Tasker hat Windows 11 mit den Snap-Layout-Fenstern und Gruppen parat. Mit dem Snap-Layout könnt ihr mit einem Klick Fenster und Programme nebeneinander ordentlich sortiert anordnen, um euren großen Monitor bestmöglich auszunutzen. Gestartet wird das Snape-Layout über die Maximieren-Schaltfläche eines Fensters. Die angebotenen Aufteilungen richtet sich übrigens nach Größe und Auflösung eures Monitors. Diese Funktion kennt man so komplex und gut umgesetzt bisher nur von Drittanbietern, doch nun hat auch Windows ein gutes Fenster-Management an Bord.Auch für Gamer hat Windows 11 etwas zu bieten. Mit der Xbox App, die in Windows 11 integriert ist, ist der Einstieg in den Xbox Game Pass und damit zum Speile-Abo mit mehr als 100 Games so einfach wie nie zuvor. Dazu kommen neue Technologien: Die Auto-HDR-Funktion für lebendigere Farben und höhere Kontraste gibt es nun nicht nur auf der Xbox Series X , sondern auch auf dem PC. Zudem startet "DirectStorage" für NVMe-SSDs, um noch schnellere Ladezeiten.Weitere Informationen, Tipps für den Umstieg, nützliche Tools und alles Wissenswerte rund um das neue Betriebssystem findet ihr auf WinFuture.de.Dort haben wir für euch eine umfangreiche FAQ für Windows 11 zusammengetragen. Falls ihr noch kein Abonnement seid, empfehlen wir euch zudem den WinFuture-Newsletter, der euch wöchentlich mit Nachrichten und Tipps versorgt. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar, wie euch das neue Windows 11 gefällt, welche Funktionen Microsoft unbedingt noch verbessern sollte und wie zufrieden ihr mit dem Umstieg seid.Und denkt daran: Falls ihr ein Windows-Problem habt, schaut auch im WinFuture-Forum vorbei und tauscht euch mit den anderen Lesern aus.