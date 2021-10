Microsoft veröffentlicht Workaround für Windows-11-Druckerprobleme

Microsoft hatte bereits vor einigen Tagen bestätigt, dass es erneut Druckerprobleme für Windows-Nutzer gibt. Dieses Mal betrifft es Windows 11 und Druckerserver. Der Konzern hat jetzt eine Abschwächung des Problems veröffentlicht.

Workaround veröffentlicht

Fehlerbeschreibung und Abschwächung Nach der Installation von KB5006674 treten bei Windows-Druckclients möglicherweise die folgenden Fehler auf, wenn sie eine Verbindung zu einem auf einem Windows-Druckserver freigegebenen Remote-Drucker herstellen:

0x000006e4 (RPC_S_CANNOT_SUPPORT)

0x0000007c (ERROR_INVALID_LEVEL)

0x00000709 (ERROR_INVALID_PRINTER_NAME)

Hinweis: Die in diesem Problem beschriebenen Probleme bei der Druckerverbindung sind spezifisch für Druckserver und werden in der Regel nicht bei Geräten für den Heimgebrauch beobachtet. Die von diesem Problem betroffenen Druckumgebungen sind eher in Unternehmen und Organisationen zu finden.

Umgehung: Sie können Maßnahmen ergreifen, um dieses Problem auf Druckservern zu umgehen, die die folgende Voraussetzung erfüllen:

Druckclients müssen ein Windows-Update installiert haben, das am oder nach Januar 2021 veröffentlicht wurde, bevor der Druckserver KB5006674 installiert hat.

Stellen Sie sicher, dass Netzwerksicherheits- und VPN-Lösungen den Druckclients erlauben, RPC-über-TCP-Verbindungen zum Druckserver über den folgenden Portbereich herzustellen:

Standard-Startport: 49152

Standard-Endport: 65535

Port-Bereich: 16384 Ports

Nächste Schritte: Microsoft arbeitet an einer Lösung, die es Druck-Clients ermöglicht, RPC-Packet-Privacy-Verbindungen zu Druckservern mit RPC over SMB herzustellen. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten, sobald weitere Informationen verfügbar sind.

Betroffene Plattformen:

Client: Windows 11, Version 21H2; Windows 10, Version 21H1; Windows 10, Version 20H2; Windows 10, Version 2004; Windows 10, Version 1909; Windows 10, Version 1809; Windows 10 Enterprise LTSC 2019; Windows 10 Enterprise LTSC 2016; Windows 10, Version 1607; Windows 10 Enterprise 2015 LTSB; Windows 8.1; Windows 7 SP1

Server: Windows Server 2022; Windows Server, Version 20H2; Windows Server, Version 2004; Windows Server, Version 1909; Windows Server, Version 1809; Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2 SP1; Windows Server 2008 SP2

Ein Bugfix wird noch folgen. Schon Mitte Oktober hatten wir von den aufgetauchten Problemen berichtet . Einige der Fehler konnten schon behoben werden, doch einer blieb: "Bei Verbindungen zu über den Druckserver freigegebenen Druckern können Fehler auftreten" schreibt Microsoft dazu in einem Support-Dokument.Betroffen sind Nutzer, die Windows 11 Build 22000.258 (KB5006674) installiert haben, aber nach den bisherigen Erkenntnissen vermutlich keine Endverbraucher, sondern nur Unternehmen. Das hat mit der Konfiguration zu tun. Nun gibt es eine Lösung für Betroffene. Über ein Workaround wird das Problem umgangen, ganz ausgemerzt hat es Microsoft also bisher noch nicht. Auf der Status-Seite für bekannte Probleme mit Updates (Release Health Status) hat Microsoft nun folgende Meldung ergänzt. Da heißt es:Microsoft arbeitet derzeit an einer Lösung, die über ein weiteres Update verteilt werden kann. Das Team geht davon aus, dass eine Lösung zum Patch Day November zur Verfügung steht.