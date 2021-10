Update: Jeder 20. Nutzer ist schon bei Windows 11 angekommen

Es gibt erste Zahlen zu den Marktanteilen von Windows 11 : Auch wenn das neue OS erst seit wenigen Tagen verfügbar ist, bemerkt man schon einen schnellen Anstieg bei den Nutzerzahlen. Von Update-Müdigkeit oder "Angst" vor dem neuen Windows 11 ist nichts zu spüren.

5 Prozent sind schon bei mit Windows 11 angekommen

Windows 10-Anteile in Prozent Version 11 mit 5 Prozent

Version 21H1 mit 38 Prozent

Version 20H2 mit 34 Prozent

Version 2004 mit 14 Prozent

Version 1909 mit 4 Prozent

Version 1903 2 Prozent

Offizielle Zahlen von Microsoft zur Verteilung des neuen Windows 11-Updates gibt es nicht. Vermutlich werden wir darauf noch etwas warten müssen - umso interessanter ist der Einblick, den der Werbevermarkter Adduplex wie jeden Monat gewährt. Der Wechsel auf Windows 11 geht dabei trotz der vermeintlichen Hardware-Hürden recht flott voran. Das geht aus den neuesten Statistiken des Werbevermarkters Adduplex hervor. Ausgewertet wurden dieses Mal für den Oktober rund 60.000 PCs mit Windows 10 oder Windows 11.Davon waren bereits fast 5 Prozent mit Windows 11 unterwegs. Das ist immerhin jeder 20. Nutzer, und das ist verhältnismäßig viel. Der größte Teil der Nutzer ist laut Adduplex aktuell bei der neuesten Windows 10 Version angekommen: Windows 10 Version 21H2, das Mai 2021 Update, wird von rund 38 Prozent der Anwender genutzt.Bei Microsoft stehen die Anzeichen gut, dass man in Kürze das nächste große Windows 10-Feature-Update für 2021 (Version 21H2 alias November 2021 Update) veröffentlicht. Dann wird es ebenfalls spannend zu sehen, ob die Nutzer eher von Windows 10 auf Windows 11 wechseln, oder ob sie der 21H2-Version eine Chance geben. Die neuen Daten stammen aus der Oktober-Analyse des Werbe-Promoters Adduplex Die Windows 10 Version 21H1 stagnierte ebenso wie die 20H2 in den letzten Wochen. In den letzten vier Wochen sind mehr Nutzer dann gleich zu Windows 11 gewechselt.Die weiteren Windows 10-Versionen (Versionen 1507, 1511, 1607, 1703, 1709, 1803, 1809) haben nur noch ganz geringe Anteile. Da Microsoft die Versionen auch nur verhältnismäßig kurz unterstützt und mit Sicherheitsupdates versorgt, sieht man, dass das Konzept der schnelleren Aktualisierungen auf die jeweils neueste Version zumindest da funktioniert. Adduplex veröffentlicht regelmäßig die neuen Marktanteile der einzelnen Windows-Versionen. Da es selten offizielle Zahlen von Microsoft gibt, sind diese Statistiken wertvolle Anhaltspunkte, wie beliebt die einzelnen Versionen bei den Endverbrauchern sind.