Keine optionalen Updates für Windows 10 und 11 im Dezember

Microsoft hat im Rahmen des November Patch-Days angekündigt, dass es im kommenden Monat keine optionalen Windows-Updates geben wird. Aufgrund der bevorstehenden Feiertage werden diese Previews einmal ausgesetzt.

WICHTIG: Aufgrund des minimalen Betriebs über die Feiertage und das bevorstehende westliche neue Jahr wird es im Dezember 2021 keine Vorabversion (bekannt als "C"-Version) geben. Im Dezember 2021 wird es eine monatliche Sicherheitsfreigabe (so genannte "B"-Version) geben. Die normalen monatlichen Wartungsarbeiten für die B- und C-Versionen werden im Januar 2022 wieder aufgenommen.

Änderungen für Windows 10 und 11

Notfall-Patches ausgenommen

Alle Fragen umfassend beantwortet

Regulär gibt es zwei wichtige Update-Termine für Windows - den Patch-Day, und der Start der sogenannten optionalen Updates. Die optionalen Updates entsprechen den früher als C-Updates herausgegebenen Vorab-Versionen von Windows. Die darin enthaltenen Bugfixes werden - wenn nichts dazwischenkommt - zum folgenden Patch-Day dann automatisch an alle Nutzer verteilt.Für den Dezember hat Microsoft nun eine wichtige Änderung angekündigt, die nur für all jene Nutzer interessant ist, die die optionalen Updates auch nutzen: Im kommenden Monat wird kein optionales Update eingeplant. In der Knowledge Base heißt es jetzt dazu:Das gilt für die aktuell noch voll unterstützten Windows 10 Versionen 21H1, 20H2 und 2004, sowie für Windows 10 Version 1909 . Auch für das neue Windows 11 wird es im Dezember keine optionalen Updates geben. Inwiefern auch die Vorab-Versionen im Rahmen des Windows Insider Programms betroffen sind, ist nicht bekannt. Dabei hat das Team aber im Grunde auch keine festen Termine wie für die B- und C-Updates.Zudem könnten immer noch Notfall-Patches kommen, das heißt, falls schwerwiegende Sicherheitslücken bekannt werden und die sogenannten Out-of-Band-Updates (Aktualisierung außer der Reihe) nötig werden sollten.