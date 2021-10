Media Creation Tool Download - Windows 11 ISO laden

laden Sie die Installationsdateien für Windows 11 herunter

Media Creation Tool Download

Installationsmedien für einen anderen PC erstellen

Download-Helfer für Windows 11

Mit dem Media Creation Tooloder führen direkt ein System-Upgrade durch.Das Media Creation Tool erlaubt dabei die Auswahl der Sprache sowie Edition für das Installationsmedium und bezieht alle erforderlichen Dateien direkt von den Microsoft-Servern. Diese können dann auf einen USB-Stick geschrieben oder als ISO-Datei gespeichert werden. Dadurch lässt sich das Upgrade auf Windows 11 auch schon dann durchführen, wenn dieses noch nicht über die Update-Funktion von Windows 10 angeboten wird.Das Media Creation Tool kann grundsätzlich unter Windows 7, Windows 8/8.1 und Windows 10 verwendet werden, jedoch gibt es hier eine Einschränkung zu beachten: Die Option "Jetzt Upgrade für diesen PC ausführen" ist nur für Computer mit Windows 10 verfügbar, da Microsoft nur für diese das direkte Upgrade auf Windows 11 anbietet.Mit der Optionlädt das Tool hingegen sämtliche Installationsdateien zur späteren Verwendung herunter. In diesem Fall sind weitere Angaben zur Sprache und Edition des Betriebssystems erforderlich. Das Media Creation Tool stellt Windows 11 in der Home- und Pro-Version bereit.Je nach Geschwindigkeit des Internetanschlusses kann der Download sämtlicher Dateien einige Zeit in Anspruch nehmen. Für ein Upgrade des laufenden PCs wird dieser im Anschluss neu gestartet. Beim Erstellen eines Installationsmediums kann das Media Creation Tool die Installationsdateien auf einen USB-Stick kopieren oder als ISO-Datei auf der Festplatte abspeichern. Bei der Nutzung eines USB-Sticks gilt zu beachten, dass alle auf diesen befindlichen Daten gelöscht werden.Die erstellte ISO-Datei lässt sich mit einem Programm wie BurnAware oder der Brennfunktion von Windows auf einen leeren Rohling schreiben. Alternativ finden Sie den Download der Windows 11-ISO direkt bei uns.Vor der Installation von Windows 11 sollten unbedingt die Systemanforderungen beachtet werden, da diese sich im Vergleich zu Windows 10 teilweise recht deutlich geändert haben. Ob Ihr PC für Windows 11 bereit ist, verrät Ihnen beispielsweise die offizielle PC-In­te­gri­täts­prü­fung von Microsoft oder die Freeware WhyNotWin11 Wenn ihr Probleme habt oder einfach Fragen zu Windows 11, dann schaut doch gerne auch bei uns im Windows 11-Forenbereich vorbei . Auch haben wir für euch einen großen FAQ-Bereich , der viele Fragen beantworten kann, wie beispielsweise: