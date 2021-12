Update Stack Packages: Windows schickt neuen Test für Service-Pipeline

Microsoft hat ein neues kumulatives Update für das Windows Insider Programm herausgegeben. Die Aktualisierung steht im Dev-Channel bereit und bringt Buildnummer 22518.1012. Neuerungen sind nicht in Sicht. Auch ARM64 PCs sind noch nicht wieder im Test dabei.

Das kumulative Update bringt nun im Dev-Channel des Insider Programms Buildnummer 22518.1012 (KB5009380). Das Windows-Team nutzt dabei dieses Update wieder einmal, um etwas am Update-Prozess für Windows 11 an sich zu optimieren - Genaues wird leider wie auch bei den Tests zuvor nicht verraten. Da es mit dem vorangegangenen Update noch ein paar weitere Schwierigkeiten bei Funktionen gab, hatten vielen Nutzer gehofft, jetzt auch ein Bugfix-Update zu bekommen, doch Fehlanzeige. Besonders, da die letzte Insider-Version nicht an ARM64-Geräte vereitelt wurde, hatten viele Insider nun auf eine Lösung gehofft.Die neue Version hat laut Windows-Manager Brandon LeBlanc und Insider-Chefin Amanda Langoswki keinerlei Änderungen an Bord. Das neue Build dient lediglich dem Test des Update-Prozesses und damit der Verbesserung der Auslieferung von Updates.Die neue Preview steht für alle angemeldete Nutzer im Dev-Channel des Insider Programms als kumulatives Update bereit. Microsoft hat die Aktualisierung bisher nur im Windows Blog angekündigt, aber keine weiteren inhaltlichen Angaben gemacht.Da heißt es:Solche Meldungen für Tests der Servicing-Pipeline haben wir in letzter Zeit des Öfteren gesehen. Details gibt es aber bisher nicht dazu. Klar ist jedoch, dass es noch etwas zu tun gibt "unter der Haube" für die kommenden Windows 11-Updates Erst seit kurzem verteilt Microsoft zum Beispiel die Update Stack Packages. Diese sollen in Zukunft sowohl Download- als auch Installationsprozess verschlanken, um Nutzer entgegenzukommen, die nur langsame Internetverbindungen haben oder wenig Datenvolumen.