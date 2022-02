Mehr Experimente: Microsoft krempelt Windows 11 Insider-Kanäle um

Microsoft plant die Insider-Kanäle für Windows 11 auszubauen und den Dev- sowie Beta-Bereich zukünftig mit deutlich mehr experimentellen Funktionen auszustatten. Auf klassische Builds sollen weitere "Experience Packs" aus den Bereichen Feature, Web und Online-Services folgen.

Microsofts Beschreibungen für die Windows 11 Insider-Kanäle

Der Insider-Andrang im Zuge des Marktstarts von Windows 11 stimmt die Redmonder glücklich, die für das Jahr 2022 ihr Konzept der Dev-, Beta- und Release Preview-Kanäle überdenken. Laut Microsoft plant man, sich in Zukunft stärker auf den Dev-Kanal zu stützen, "um neue Ideen zu entwickeln und an langwierigen Projekten zu arbeiten." Verschiedene Varianten von experimentellen Funktionen sollen mit Hilfe von A/B-Tests vorgestellt und über Feature-, Web- und Online Service Experience Packs veröffentlicht werden.Nicht alle Features will Microsoft offiziell dokumentieren, was unter anderem an den neuen Task-Managers erinnert, der nur von findigen Entwicklern freigeschaltet werden konnte. Zwischen den Zeilen liest man jedoch, dass sich Insider auf deutlich intensivere Experimente einstellen können. Dabei sollte man beide Seiten der Medaille betrachten. Windows 11-Insider können sich zum einen auf mehr Funktionen in einer frühen Entwicklungsphase freuen, gehen dabei aber ein noch höheres Risiko hinsichtlich der Systemstabilität ein als bisher.Daher rät Microsoft seinen Insidern: "Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um darüber nachzudenken, welcher Kanal für dich der beste ist. Wir werden Insidern bald ein Zeitfenster geben, in dem sie vom Entwicklungskanal zum Beta-Kanal wechseln können. Halte dich in den nächsten Wochen für weitere Details bereit."Imarbeiten unsere Ingenieure langfristig an Funktionen und Erfahrungen, die vielleicht nie veröffentlicht werden, während wir verschiedene Konzepte ausprobieren und Feedback einholen. Es ist wichtig, daran zu denken, dass die Builds, die wir im Dev Channel veröffentlichen, nicht auf eine bestimmte Version von Windows abgestimmt sind. Die enthaltenen Funktionen können sich im Laufe der Zeit ändern, entfernt oder in Insider-Builds ersetzt werden oder werden möglicherweise nie für Windows Insider und allgemeine Kunden veröffentlicht.Derbietet eine Vorschau auf Erfahrungen, die näher an dem sind, was wir an unsere allgemeinen Kunden ausliefern werden. Da der Dev- und der Beta-Kanal parallele Entwicklungspfade unserer Ingenieure darstellen, kann es vorkommen, dass Funktionen und Erlebnisse zuerst im Beta-Kanal erscheinen.Derist nach wie vor der beste Ort, um eine Vorschau auf das zu erhalten, was bald für allgemeine Kunden verfügbar sein wird.