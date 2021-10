Windows Update: Microsoft gibt Windows 11 für mehr Nutzer frei

Windows 11 ist seit gut drei Wochen verfügbar und das neue Betriebssystem von Microsoft befindet sich laut ersten Schätzungen auf rund fünf Prozent aller Rechner . Es könnte allerdings wohl auch mehr sein, denn per Windows Update bremste Microsoft die Verteilung bisher.

Ob bei normalen Updates oder Upgrades auf eine neue Version des Betriebssystems: Microsoft lässt es anfangs gerne langsamer angehen und wählt wie so viele andere Software-Anbieter auch bei Windows einen gestaffelten Rollout. Das liegt natürlich u. a. daran, dass man rechtzeitig auf Probleme reagieren möchte. Schließlich hat es schon einmal den Fall eines zurückgezogenen Updates gegeben.Auch bei Windows 11 hat man die Schleusen nicht auf einmal geöffnet, sondern hat die Verteilung per Windows Update nur verhältnismäßig langsam angestoßen. Doch nun wird man die Schlagzahl erhöhen, wie den Kollegen von Deskmodder aufgefallen ist. Denn auf dem Release Health Dashboard hat Microsoft bekannt gegeben, dass Windows 11 für eine größere Anzahl an Rechnern freigegeben wird.Microsoft schreibt: "Die Verfügbarkeit von Windows 11 wurde erhöht und wir nutzen unser neuestes Modell für maschinelles Lernen, um das Upgrade für eine größere Anzahl von Geräten anzubieten." Weiter heißt es: "Wir werden unser maschinelles Lernmodell während der schrittweisen Einführung weiter trainieren, um ein reibungsloses Upgrade zu gewährleisten. Wir werden auch Status-Updates bereitstellen, wenn wir die Verfügbarkeit im Laufe der Zeit weiter erhöhen."Freilich ist die Bedingung, dass man die Voraussetzung für das Upgrade erfüllt, also einen Rechner mit der richtigen Hardware besitzt. Der Verweis auf maschinelles Lernen hängt natürlich mit potenziellen Schwierigkeiten zusammen. Denn wenn Microsoft bei bestimmten Systemen mögliche Probleme entdeckt, kann bei der Verteilung automatisch die Notbremse gezogen werden.