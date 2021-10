Microsoft Store für Windows 11 nun auch für Windows 10-Insider da

Windows 11 hat diverse Neuerungen umgesetzt. Vor allem optisch wurde viel verändert und modernisiert, doch es gab auch jede Menge funktionelle Neuerungen. Das betrifft auch Apps, darunter den Microsoft Store. Und davon haben auch Windows 10-Nutzer etwas.

Neues anlässlich von Windows 11

Veröffentlichung im Release Preview-Ring

Der App-Store des Redmonder Konzerns ist seit jeher eine Art Dauerbaustelle, Microsoft überarbeitet die dazugehörige Anwendung immer wieder. Auch im Zuge von Windows 11 wurde dieser neu gestaltet. Die Anwendung wurde einerseits in Richtung der Optik des neuen Betriebssystems überarbeitet, andererseits wurden auch allgemeine Optimierungen der Funktionalität bzw. unter der Haube durchgeführt.Die vielleicht wichtigste Neuerung steckt aber unter der Haube, denn der neue Microsoft Store unterstützt nun u. a. auch Win32-Apps - damit wird nicht nur der Store in Sachen Anwendungsformaten flexibler, Nutzer können sich auf eine größere Auswahl freuen - jedenfalls dann, wenn dieser Vertriebsweg auch tatsächlich von den Entwicklern angenommen wird.Nun hat Rudy Huyn, Principal Architect des Microsoft Store, auf Twitter bekannt gegeben, dass der neue Store jetzt auch für Windows 10-Insider und demnächst für alle Nutzer verfügbar ist bzw. sein wird. Huyn schreibt: "Heute gibt es spannende Neuigkeiten: Der neue Microsoft Store (modernes Design, Unterstützung für Win32-Apps, Disney+-Filme und vieles mehr) ist jetzt für Windows 10 Insider verfügbar!"Konkret können Insider im Release Preview-Ring von Windows 10 die neue Ausgabe ausprobieren, die finale Veröffentlichung erfolgt dann gemeinsam mit dem kommenden Windows 10 November 2021 Update, also Version 21H2. Signifikante Unterschiede bestehen zwischen der Version für Windows 10 und Windows 11 nicht, diese sind im Wesentlichen ident.