Windows 11: Neue Paint-App steht jetzt als Insider-Preview bereit

Mit der Einführung von Windows 11 legt Microsoft die bekannte Paint-App neu auf und liefert diese jetzt über den Dev-Kanal an Teilnehmer des Insider-Programms. Somit erhält auch eines der älteren Programme mit dem neuen Betriebssystem eine optische Frischzellenkur.

Neues User Interface (UI), bekannte Funktionen

Nachdem bereits die neue Fotos-App vor wenigen Tagen Insider im Beta- und Release Preview-Kanal erreicht hat, macht sich nun auch das neue Microsoft Paint auf den Weg zu ersten Testpersonen im Dev-Kanal von Windows 11 . Die bereits im August bestätigte und nun im Microsoft Store (Dev) verfügbare Neuauflage der simplen Bildbearbeitungssoftware orientiert sich am modernen Design des neuen Betriebssystems und bietet eine nur leicht aktualisierte Benutzeroberfläche.Vergleicht man das "neue" Paint mit der aktuellen Windows 10-Version , sind vergleichsweise wenige Änderungen festzustellen. Zwar erscheint die Navigation samt Formen, Farben und Zeichenarten in einem aufgeräumten und modernen WinUI 3-Look, doch nahezu alle Funktionen sind auch jetzt schon verfügbar. Erst in der Detailansicht werden die Vorteile des aktualisierten Microsoft Paint sichtbar. So wurde die Auswahl der Pinsel verbessert und auch das Erstellen und Bearbeiten von hinzugefügten Texten dürfte mit der neuen Ansicht für Schriftarten und -größen schneller von der Hand gehen.Zu guter Letzt wird Microsoft Paint unter Windows 11 vom Dunkel-Modus (engl. Dark Mode) des Betriebssystems profitieren. Bisher kann sich das Bildbearbeitungstool dem Farbschema nicht anpassen, sobald man den Standard-App-Modus unter Windows 10 vom klassischen "Hell" auf "Dunkel" verändert. Ob Paint nach dem Windows 11-Release am 5. Oktober weitere Änderungen zu spüren bekommt, bleibt unklar. Ebenso scheint die Zukunft des teilweise moderneren Paint 3D nach der Aktualisierung des Klassikers fraglich.