Patch-Day November: Sicherheits-Update für Windows 11 ist da

Microsoft hat zum November-Patchday ein Sicherheits-Update für das vor Kurzem freigegebene Windows 11 herausgegeben. Diese Aktualisierung behebt einige Fehler und Sicherheitslücken und steht allen Nutzer zur Verfügung, die bereits umgestiegen sind.

Einzelheiten fehlen noch

Highlights Aktualisiert die Sicherheit für Ihr Windows-Betriebssystem.



Verbesserungen und Korrekturen Dieses Sicherheitsupdate enthält Qualitätsverbesserungen. Zu den wichtigsten Änderungen gehören:



Behebt ein Problem, bei dem bestimmte Anwendungen unerwartete Ergebnisse beim Rendern einiger Elemente der Benutzeroberfläche oder beim Zeichnen innerhalb der Anwendung haben können. Dieses Problem kann bei Anwendungen auftreten, die GDI+ verwenden und ein Stiftobjekt mit einer Breite von Null (0) auf Displays mit hohen DPI-Werten (Dots per Inch) oder einer hohen Auflösung festlegen, oder wenn die Anwendung eine Skalierung verwendet.



Wenn Sie frühere Updates installiert haben, werden nur die in diesem Paket enthaltenen neuen Korrekturen heruntergeladen und auf Ihrem Gerät installiert.



Weitere Informationen zu den behobenen Sicherheitslücken finden Sie im



Windows 11-Service-Stack-Update - 22000.280 Mit diesem Update werden Qualitätsverbesserungen am sogenannten Wartungsstapel vorgenommen, der Komponente, die Windows-Updates installiert. Wartungsstapel-Updates (SSU) stellen sicher, dass Sie über einen stabilen und zuverlässigen Wartungsstapel verfügen, damit Ihre Geräte Microsoft-Updates empfangen und installieren können.



Es handelt sich bei dem Update für Windows 11 um den regulären November-Patch , der ab sofort verteilt wird. Das Update kann bereits über die Windows Update-Funktion bezogen werden. Die Aktualisierung bringt das Build auf die neue Versionsnummer 22000.318. Die initiale Erst-Veröffentlichung hat die Buildnummer 22000.194. Microsoft hat bereits die wichtigsten Änderungen für die neue Version zusammengefasst. Wir haben die Highlights des Updates für euch übersetzt und am Ende dieses Beitrags mit angefügt. Wie gewohnt gibt es bei Microsoft in der Knowledge Base einen Artikel zum Windows 11-Patch, der unter KB5007215 zu finden ist.Das Update steht für alle Nutzer, die Windows 11 Anfang Oktober nach dem finalen Release installiert haben, zur Verfügung. Viele Einzelheiten verrät Microsoft in der Knowledge Base allerdings nicht über die Änderungen in diesem Update. Das ist nichts ungewöhnliches - die Informationen zu den Änderungen werden seit Monaten bei den Patch-Days sehr kurz gehalten. Für sicherheitsrelevante Änderungen werden die Release-Notes in den Tagen nach dem Start aktualisiert. Folgende Informationen sind schon jetzt zu finden: