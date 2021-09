Windows 11 Build 22468: Diese Neuerungen bringt das Insider-Update

Wenige Tage vor dem Marktstart des neuen Windows 11 versorgt Microsoft seine Insider mit einer neuen Version des Betriebssystems. Das Build 22468 liefert über den Dev-Kanal viele Bugfixes, die jedoch aller Voraussicht nach nicht alle direkt am 5. Oktober bereitstehen werden.

Windows 11 Build 22468: Änderungen und Verbesserungen

Wenn Sie in den VPN-Einstellungen auf eine VPN-Verbindung klicken, können Sie jetzt einige Statistiken über die Verbindung sehen.

Es wurde eine Option hinzugefügt, mit der Sie die Anzeige der letzten Suchvorgänge deaktivieren können, wenn Sie den Mauszeiger über das Suchsymbol in der Taskleiste bewegen. Die Option befindet sich unter "Taskleistenverhalten" in den Taskleisteneinstellungen.

Windows 11 Build 22468: Bug Fixes

Ein seltenes Problem bei der Initialisierung von explorer.exe im Zusammenhang mit dem Laden des Netzwerksymbols wurde behoben.

Die Zuverlässigkeit der Anzeige des Flyouts wurde verbessert, wenn der Mauszeiger über das Suchsymbol in der Taskleiste bewegt wird.

Wenn Sie mit der Tastatur zum Suchsymbol in der Taskleiste navigieren, wird das Flyout für die letzten Suchvorgänge jetzt nicht mehr angezeigt, wenn Sie weg navigieren.

Die Optionen beim Rechtsklick auf die letzten Dateien, die bei der Suche nach bestimmten Anwendungen wie Word angezeigt werden, sollten jetzt funktionieren, wenn Sie sie auswählen.

Wenn Sie im Datei-Explorer mit der rechten Maustaste auf Dateien in OneDrive-Speicherorten klicken, wird das Kontextmenü nicht mehr unerwartet geschlossen, wenn Sie den Mauszeiger über Einträge bewegen, die Untermenüs öffnen, wie "Öffnen mit".

Wenn Sie auf einen Netzwerkordner doppelklicken, um ihn zu öffnen, wird nicht mehr unerwartet versucht, ihn an den Schnellzugriff anzuheften, anstatt ihn zu öffnen.

Ein zugrundeliegendes Schriftproblem wurde behoben, das dazu führte, dass die rechte Hand des zuckenden Kaomoji ¯\_(ツ)_/¯ nicht an der richtigen Position angezeigt wurde, ebenso wie Apostrophe in bestimmten Fällen.

Die Einstellung für das bevorzugte Mikrofon-Eingangsformat (wie in den Sound-Einstellungen konfiguriert) sollte jetzt beim Upgrade erhalten bleiben.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem bestimmte Laufwerke unerwartet nicht in Defragmentieren und Optimieren von Laufwerken angezeigt wurden.

Wir haben das Problem behoben, das verhindert hat, dass MDM-registrierte PCs erfolgreich auf den vorherigen Build aktualisiert werden konnten. Diese Geräte sind nun nicht mehr für die Aktualisierung auf den neuesten Build blockiert.

Es wurde ein Problem behoben, das zu unerwartetem Flackern in bestimmten Anwendungen wie Microsoft Edge führen konnte, wenn mehrere Monitore mit unterschiedlichen Bildwiederholraten verwendet wurden.

Ein Problem im Zusammenhang mit der Anzeige wurde entschärft, das bei einigen Insidern zu einem Anstieg der Fehlerprüfungen bei den letzten Flügen führte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Windows Update-Symbol in der Taskleiste zwar angezeigt wurde, aber plötzlich verschwand, wenn man mit dem Mauszeiger darüber fuhr.

Es wurde ein seltenes Problem mit bestimmten Geräten nach dem Ruhezustand behoben, bei dem das Wi-Fi im ausgeschalteten Zustand hängen blieb und der Versuch, es wieder einzuschalten, nicht funktionierte.

Ein Problem bei bestimmten Geräten, das in manchen Fällen zum Einfrieren des Systems führen konnte, wurde behoben.

Wer mit Verbesserungen und Korrekturen kurz vor Release gerechnet hat, wird von den Redmondern wahrscheinlich enttäuscht. Viele der Neuerungen, welche vorrangig im Dev-Kanal ausgerollt werden, dürften Windows 11 erst zu einem späteren Zeitpunkt erreichen. Eine Verteilung ist über so genannte "Servicing Updates" geplant, die erst nach dem Launch - z.B. an Patch Days - zur Verfügung stehen werden. Die Liste der Problemlösungen ist lang, wenn auch neue Features vermisst werden dürften.Das Windows 11 Build 22468 nimmt sich unter anderem Fehlern im Bereich der Taskbar, Suche, des Datei-Explorers, der Eingaben und Einstellungen an. Ebenso wurden die Statistiken für VPN-Verbindungen erweitert und die Möglichkeit hinzugefügt, die Anzeige von zuletzt durchgeführten Suchvorgängen innerhalb der Taskleiste zu deaktivieren. Weitere Neuerungen haben wir im nachfolgenden Changelog aufgeführt. Der Download des Build 22468 kann ab sofort über den Windows 11 Dev-Channel durchgeführt werden.