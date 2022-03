Microsoft testet verbesserten Update-Prozess für Windows 11-Insider

Microsoft hat hat nun zweimal kurz hintereinander ein Update-Test für Windows 11 im Insider-Programm veröffentlicht. Es handelt sich um ein kumulatives Update, das nur einem Zweck dient - der verbesserte Update-Prozess für Windows 11 wird auf die Probe gestellt.

UPDATE 29.3: Wir beginnen mit dem Rollout von Cumulative Update Build 22581.200 (KB5013296). Dieses Update enthält keine neuen Funktionen und dient dazu, unsere Wartungspipeline für Builds in den Entwicklungs- und Beta-Kanälen zu testen.



UPDATE 25.3.: Wir beginnen mit dem Rollout von Cumulative Update Build 22581.100 (KB5013283). Dieses Update enthält keine neuen Funktionen und dient dazu, unsere Wartungspipeline für Builds im Entwicklungs- und Beta-Channel zu testen.

Noch sehr viel Unbekanntes

Zwei Schritte nach vorne - und einer zurück

Anleitungen, Tipps und Tricks

Microsoft hat innerhalb weniger Tage gleich drei kumulative Updates im Rahmen des Insider Programms für Windows 11 veröffentlicht - die letzten zwei sind dabei ohne Neuerungen: Microsoft testet mit dem erneuten Updates jetzt wieder explizit den Update-Prozess, also die Routine, mit der neue Windows-Updates allgemein ausgeliefert werden.Laut dem Entwickler-Team hat man dabei nur Änderungen unter der Haube vorgenommen - sichtbare Verbesserungen oder gar Neuerungen gibt es also nicht. Aus der Vergangenheit wissen wir, dass diese Tests für die Wartungspipeline oft wochenlang nebenher zur eigentlichen Funktions-Entwicklung laufen, Nutzer aber dabei im Grunde keine Änderungen bemerken. Die neue Buildnummer lautet 22581.200 (KB5013296).Im Windows Blog schreibt die Insider-Chefin Amanda Langowski dazu Der neue Test soll übrigens nur nötig geworden sein, da es wieder zu Problemen mit ARM64-Geräten und den Insider-Builds gekommen war. Microsoft hatte sich in den letzten Monaten immer einmal wieder dafür entschieden, die Updates für ARM64-Hardware auszusetzen, da es zu unvorhergesehenen Fehlern gekommen war. Inwieweit diese Probleme die vielen Tests der Update-Pipeline nötigt machen, ist unbekannt. Auch was Microsoft nun bei der Update-Routine geändert hat, ist unklar.