Mehr Umsteiger auf neue Windows 10-Versionen als auf Windows 11

Trotz vieler Probleme, unter denen Windows 11 noch leidet, nimmt der Marktanteil des neuen Betriebssystems stetig zu, der Wechsel nimmt Fahrt auf. Beim Nutzeranteil liegt die jüngste Windows 10-Version gleich auf mit Windows 11.

19,3 Prozent sind schon bei mit Windows 11 angekommen

Wer wechselt?

Das geht aus den neuesten Zahlen des Werbevermarkters Adduplex hervor . Da offizielle Zahlen zur Marktverteilung von Microsoft fehlen, ist die monatliche Analyse von Adduplex ein interessantes Barometer, welche Windows-Versionen zum großen Zulauf haben. Der Marktanteil von Windows 11 wuchs im Februar auf rund 19 Prozent. Damit liegt die neue Windows 11-Version jetzt bei den Nutzerzahlen beinahe auf dem Niveau der aktuellsten Windows 10-Version 21H2 (21 Prozent). Allerdings hat Windows 10 21H2 mehr Zulauf - dort steigen die Nutzerzahlen von Woche zu Woche stärken an, als bei Windows 11.Das ist im Grunde nach den Zahlen, die in den letzten Monaten zur Marktverteilung von Windows 11 bekannt geworden waren, keine große Überraschung. Wer die nötigen Hardware-Voraussetzungen erfüllt, hat schon recht früh den Wechsel vollzogen. Ein großer Teil der Anwender dürfte aber vielmehr (zum Beispiel durch das bevorstehende Support-Ende ihrer Windows-Version) auf eine neuere Windows 10-Version wechseln.Im Februar waren laut Adduplex indes schon 19,3 Prozent der getrackten Nutzer mit der finalen Windows 11 unterwegs, dazu kommen 0,3 Prozent, die einen Vorab-Version von Windows 11 im Indsider Programm nutzen. 19,6 Prozent sind also bei Windows 11 angekommen, das heißt immerhin fast jeder fünfte Windows-Anwender hat das Upgrade genutzt. Der größte Teil der Nutzer ist derzeit aber bei Windows 10 Version 21H1, dem sogenannte Mai 2021 Update, geblieben. 27,5 Prozent waren das im Februar, im Vergleich zu 17,9 Prozent, die noch immer die Version Windows 10 20H2 verwenden.Das war es auch schon mit den Windows 10-Versionen, die von Microsoft noch voll unterstützt werden, bei allen anderen ist der Supportzeitraum schon abgelaufen. Die Version 2004 wurde bis vor Kurzem noch mit Sicherheitsupdates versorgt und hat daher noch 7,9 Prozent Marktanteil.Die weiteren Windows 10-Versionen (Versionen 1507, 1511, 1607, 1703, 1709, 1803, 1809, 1903, 1909) haben nur noch ganz geringe Anteile. Zusammen kommen sie auf gerade einmal 6,2 Prozent. Die neuen Daten stammen aus der Februar-Analyse des Werbe-Promoters Adduplex. Ausgewertet wurde für den Februar 2022 rund 60.000 PCs, auf denen Windows 10 oder Windows 11 läuft.