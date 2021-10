Wie verlässt man die Insider-Preview für das finale Windows 11?

Microsoft hat Windows 11 mittlerweile veröffentlicht und das neue Betriebssystem kommt nun bei den Anwendern regulär an. Viele Neugierige kennen und nutzen die neue Version aber schon seit einer Weile, und zwar per Insider Preview. Wir zeigen, wie man diese wieder verlässt.

Wechsel aus Dev Channel nicht möglich

Einstellungs-App öffnen

Windows Update anklicken

Windows Insider Programm wählen

Unten ist der Punkt "Erhalt von Vorabversionen beenden" zu finden, diesen klickt man an

Hier ist nun bei "Heben Sie die Registrierung dieses Geräts auf, wenn die nächste Version von Windows-Releases veröffentlicht wird" der Schalter auf "Ein" zu setzen

Nun ist nur noch ein Neustart durchzuführen

Windows 11 ist im Wesentlichen seit Wochen und sogar Monaten fertig, Microsoft hat zuletzt nur einige letzte Bugs ausgemerzt. Das bedeutete, dass man das neue OS mehr oder weniger komplett gefahrlos ausprobieren konnte. Das war über einem simplen Wechsel in den Beta- und mittlerweile auch dem Release Preview-Kanal möglich.Die letztgenannte Version deckt sich im Wesentlichen mit der Windows 11-Version, wie sie in freier Wildbahn zu finden ist. Es ist in diesem Fall also nicht notwendig, den Insider-Kanal zu verlassen - es macht schlichtweg kaum einen Unterschied. Möglich ist es aber freilich schon.Im Fall des Beta-Kanals ist das vielleicht eine ganz gute Idee, denn hier werden künftig Builds landen, die zuvor im Developer Channel waren - es ist also denkbar, dass aus dem Entwickler-Kanal auch Bugs hinüberschwappen, die man nicht auf einem produktiven System haben will.Der Wechsel zum regulären Windows 11 ist denkbar einfach, jedenfalls dann, wenn man nicht im Dev-Kanal ist. Wenn das der Fall ist, dann steckt man im Prinzip dort fest. Davor hat Microsoft aber bereits vor Monaten gewarnt, die meisten Insider in diesem Kanal werden sich dessen also bewusst sein.Wer derzeit im Beta-Kanal ist und (am Release-Tag) Build 22000.194 installiert hat, der kann die Insider Preview mit nur wenigen Klicks verlassen:Unter dem letztgenannten Punkt ist übrigens ein Eintrag "Registrierung dieses Geräts sofort aufheben". Diese Formulierung ist auf den ersten Blick etwas verwirrend, denn mit Registrierung ist die Insider-Version von Windows 11 als Ganzes gemeint - wer diesen Punkt aktiviert, der führt also ein Downgrade zu Windows 10 durch.