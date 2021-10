Windows 11: Neuer Datei-Explorer führt zu überhöhter Speicherlast

Microsofts neues Windows 11 ist seit dieser Woche verfügbar. Ein neues Betriebssystem bedeutet allerdings auch, dass es kleinere und größere Bugs gibt. Die ganz großen Probleme sind bisher ausgeblieben, kleinere gibt es allerdings einige, sie betreffen vor allem die Performance.

Hohe Speicher-Auslastung beim Explorer

Fix im Dev Channel

Zwei Schritte nach vorne - und einer zurück

Vor kurzem wurde bekannt, dass einige Ryzen-Chips nach einem Upgrade auf Windows 11 mit Leistungseinbußen zu kämpfen haben, Hersteller AMD hat Verluste von bis zu 15 Prozent bestätigt . Doch es gibt offenbar noch einen zweiten Bug, der in diese Richtung geht, und dieser dürfte diverse Hardware-Konfigurationen betreffen.Denn wie Windows Latest berichtet, haben sich zuletzt auf Reddit und in Foren Klagen gehäuft, wonach es auf Windows 11 zu "extrem hoher" Arbeitsspeicherauslastung komme. Das führt zu Performance-Problemen auf dem gesamten System und verringere vor allem auch die Leistung beim Gaming.Den Berichten zufolge hängen diese Probleme mit der Aktualisierung zusammen, die Microsoft seinem Datei-Explorer spendiert hat. Denn die Windows 11-Version behält den grundsätzlichen Aufbau der Windows 10-Ausgabe bei, basiert aber auf der Windows UI-Bibliothek (WinUI). Diese bringt überarbeitete Symbole, moderne Bedienelemente, Schaltflächen und andere optische Verbesserungen mit sich. Der Windows 11-Explorer arbeitet außerdem mit neuen Elementen wie Mica und dem Fluent Design.Der Schuldige im Fall der hohen Performance-Auslastung ist schnell gefunden, denn Explorer.exe weist in diesen Fällen Spitzen von 70 bis 99 Prozent auf. Die Probleme haben nicht nur eine Auswirkung auf den Speicher, auch die CPU-Last ist in einigen Fällen (zu) hoch.Offenbar ist das Problem nicht wirklich neu, der Bug ist bereits im September im Dev Channel aufgetreten und getestet worden. Microsoft hat in einem Beitrag im Feedback Hub mitgeteilt, dass man in Build 22454 diesbezüglich einige Verbesserungen integriert habe, allerdings wird es wohl noch einige Wochen dauern, bis diese in der frei verfügbaren Version von Windows 11 landen.