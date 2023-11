Windows 11: Diese zehn Einstellungen sollte man als erstes ändern

Mit Windows 11 bietet Microsoft ein Betriebssystem, das neben einem modernen Design eine Vielzahl an Ein­stel­lungs­mög­lich­kei­ten bietet. Doch so manches ist ver­steckt. Die­se An­lei­tung zeigt euch, welche Einstellungen man am bes­ten so­fort vor­neh­men sollte.

Tipp 1: Telemetrie-Erfassung einsehen und abschalten

Sicherheit und Datenschutz

Erfassung der Telemetrie

Einstellungs-App

Über die Windows-Einstellungen

Registry

Auch hier führt der Weg zunächst in das Startmenü, entweder über das Windows-Symbol in der linken unteren Ecke oder die Windows-Taste.

Dort tippt man dann regedit ein, klickt per rechter Maustaste auf das dazugehörige Programmsymbol und startet es als Administrator:

Man sucht den folgenden Pfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE → SOFTWARE → Policies → Microsoft → Windows → DataCollection

Man klickt auf DataCollection per rechter Maustaste, wählt "Neu" und legt über "Neuer DWORD-Wert (32 Bit)" den Eintrag AllowTelemetry an:

Auf AllowTelemetry doppelklicken.

Bei AllowTelemetry können insgesamt vier Werte eingetragen werden, genauer gesagt die Ziffern 0-3. Angewandt werden sie für das Betriebssystem und die vorinstallierten Apps, nicht für heruntergeladene.

Wert 0: Minimale Daten werden übertragen, dazu zählen, falls in den jeweiligen Anwendungen eingestellt, Malicious Software Removal Tool (MSRT) und Windows Defender. Wert 0 ist nur bei Enterprise- und Edukation-Systemen möglich.

Minimale Daten werden übertragen, dazu zählen, falls in den jeweiligen Anwendungen eingestellt, Malicious Software Removal Tool (MSRT) und Windows Defender. Wert 0 ist nur bei Enterprise- und Edukation-Systemen möglich. Wert 1: Zusätzlich zu den Einstellungen von Wert 0 werden einige wenige Diagnosedaten wie Geräte- und Kompatibilitätsinfos übermittelt.

Zusätzlich zu den Einstellungen von Wert 0 werden einige wenige Diagnosedaten wie Geräte- und Kompatibilitätsinfos übermittelt. Wert 2: Hier werde zusätzlich Nutzungs- und Performance-Daten Windows, Windows Server, System Center und Apps gesendet.

Hier werde zusätzlich Nutzungs- und Performance-Daten Windows, Windows Server, System Center und Apps gesendet. Wert 3: Die vollständige Telemetrie-Übermittlung umfasst erweiterte Diagnosedaten, die auch zur Lösung etwaiger Probleme verwendet werden.

waren schon bei Windows 10 große Aufreger, der Redmonder Konzern wurde stark kritisiert und musste seinerzeit auch schnell reagieren. Seit dem Creators Update (vom Frühjahr 2017) werden bereits bei der Installation die wichtigsten Datenschutzeinstellungen eingeblendet, sodass man diese einsehen bzw. diese nicht übersehen kann.Im Fall vonhat Microsoft das Thema Datenschutz und Telemetrie nicht an die große Glocke gehängt bzw. sich kaum dazu geäußert. Deshalb kann es nicht schaden, sich die einzelnen Punkte einmal im Detail anzusehen und zu überprüfen, was eingestellt ist.: Die folgenden Tipps basieren zum Großteil auf den Erfahrungen von Windows 10, weshalb es durchaus sein kann, dass sich hier die eine oder andere Kleinigkeit im Detail geändert hat - wahrscheinlich ist das aber aufgrund der engen Verwandtschaft zu Windows 10 aber nicht.Der schon immer umstrittenste Punkt ist die. Diese Daten umfassen die anonymisierte Analyse des Nutzer-PCs. Damit will Microsoft Informationen sammeln, die zur Verbesserung des Betriebssystems dienen.In den Anfangstagen von Windows 10 war das Abdrehen der Telemetrie-Sammlung aber noch ziemlich mühsam, denn man musste entweder die Gruppenrichtlinien oder auch die Registry heranziehen.Doch in Windows 11 ist das nicht mehr erforderlich, da diealles bietet, was man braucht. Und das ist auch gut so, denn man kann die Telemetrie schnell und simpel deaktivieren. Man kann aber dennoch den Weg über die Registry gehen, denn dann lässt sich die Erfassung der Telemetrie feiner steuern.Hierfür muss man in den Windows-Einstellungen beiden Punktfinden (der siebente von oben), dort gibt es dann den Punkt "Optionale Diagnosedaten finden". Ist der auf Aus, bekommt Microsoft gar nichts mit, wenn man den Redmondern helfen will das Betriebssystem zu verbessern, aktiviert den Punkt.Wer genau wissen will, welche Daten das Betriebssystem gerade sammelt, muss die Diagnosedatenanzeige aktivieren und zu einer separaten Anwendung namens Diagnostic Data Viewer greifen. Das sorgt zwar für Transparenz, ist für den Normalsterblichen aber stinklangweilig und kompliziert.Wer die Erfassung der Diagnosedaten nicht wünscht, der kann sie mit einem simplen Schieberegler unterbinden und/oder bisher gesammelte Informationen entfernen.