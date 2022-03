Windows 11: Optionales Update startet Neuerung für Benachrichtigung

Microsoft hat ein optionales Update für Windows 11 freigegeben. Es handelt sich dabei um die Vorschau für den April-Patch­-Day. Wie schon im vergangenen Monat gibt es neben Fehlerbehebungen auch Neues zu entdecken.

Fehlerbehebungen und Verbesserungen

"Diese Funktion ist für Anwendungen gedacht, die Benachrichtigungen für Anrufe, Erinnerungen oder Alarme über Windows-Benachrichtigungen im Betriebssystem senden. Infolgedessen können bis zu vier Popup-Benachrichtigungen gleichzeitig angezeigt werden - drei Benachrichtigungen mit hoher Priorität und eine mit normaler Priorität."

Zwei Schritte nach vorne - und einer zurück

Das Windows-Team hat nach den Previews im Windows 11-Dev-Channel und den optionalen Updates für Windows 10 nun auch noch ein optionales Update für Windows 11 freigegeben. Wer möchte, kann das Update ab sofort erhalten und von den Änderungen profitieren. Es handelt sich dabei um ein Update mit vielen Fehlerbehebungen und zahl­reichen Verbesserungen. Das optionale Update KB5011563 ist eine sogenannte Preview im Rahmen des Insider-Programms. Es startet im Beta und im Release Preview Kanal und wird in Kürze als reguläres "optionales" Update an alle Nutzer verteilt. Microsoft hatte diese Updates früher unter dem Begriff "C-Updates" zusammengefasst. Die neue Version trägt die Buildnummer 22000.588.Microsoft stellt einer Reihe an Fehlerbereinigungen bereit. Unter anderem wurde ein Fehler adressiert, der bei Universal Windows Platform (UWP) Apps den Auto-Start nach einem Update verhinderte. Andere Fehlerbehebungen betreffen die Suche, SystemSettings.exe, und den Remote Desktop Service. Dieses nicht sicherheitsrelevante Update enthält dazu Qualitätsverbesserungen und startet neue Unterstützungen. So werden jetzt bis zu drei Popup-Benachrichtigungen mit hoher Priorität gleichzeitig angezeigt.Microsoft schreibt dazu im Windows Blog:Die kompletten Release-Notes stehen im Windows Blog zur Verfügung