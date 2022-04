Microsoft testet erneut verbesserten Update-Prozess für Windows 11

Microsoft hat vor dem langen Osterwochenende noch eine weitere Aktualisierung für Windows Insider veröffentlicht. Es handelt sich dieses Mal um ein kumulatives Update, das nur einem Zweck dient: Man testet den verbesserten Update-Prozess von Windows 11

15/4/2022: "Wir beginnen mit dem Rollout des kumulativen Updates Build 22598.100 (KB5014100). Dieses Update enthält keine neuen Funktionen und dient dazu, unsere Wartungspipeline für Builds in den Entwicklungs- und Beta-Kanälen zu testen."

Wer das Windows 11 Insider Programm nutzt, bekommt so nach den jüngsten Updates, welche Microsoft im Laufe der vergangenen Woche veröffentlichte, jetzt noch einmal ein kumulatives Update. Bei diesem kumulativen Insider-Update handelt es sich jetzt nur um einen Testlauf für die Update-Auslieferung an sich. Getestet werden also nur Verbesserungen, die das Team in den letzten Wochen für den Update-Prozess, also für die Routine, mit der neue Windows-Updates ausgeliefert werden, eingebaut hat.Das neue Build trägt die Buildnummer 22598.100 (KB5014100) und wird für Insider im Dev- und Beta-Kanal verteilt.Inwiefern diese Verbesserungen nun mittlerweile auch bei den Nutzern zu bemerkbaren Änderungen führt, ist noch wenig bekannt. Microsoft bemüht sich, die Update-Routine zu verkürzen und damit die Aktualisierungs-Erfahrung für jedes Update zu verbessern. Ein Ziel ist es, die Update-Pakete dabei deutlich zu verkleinern und neu aufzuteilen, sodass der Neustart früher beginnen kann. Das neue kumulative Update bringt ansonsten keinerlei Neues, heißt es im Windows Blog Die Änderungen für den Update-Prozess werden übrigens nicht nur für Windows 11 entwickelt. Auch Windows 10-Nutzer werden von den Verbesserungen profitieren. Microsoft ist dabei inzwischen schon seit Monaten damit beschäftigt, die verfügbaren Updates generell neu aufzubauen. So gibt es zum Patch-Day seit Kurzem nicht nur sicherheitsrelevante Änderungen, sondern auch neue Funktionen und Features. Zudem startet das Windows-Team diese Neuerungen schon vor dem Patch-Day mit den optionalen Updates.