Windows 11 Preview startet neue Microsoft-Konto-Einstellungs-Seite

Microsoft hat eine neue Vorschau-Version für Windows 11 veröffentlicht. Damit stellt das Entwickler-Team nun die neue Einstellungsseite für Microsoft-Konten vor, startet sie aber zunächst nur für einen Teil der Insider. Wir haben einmal nach den Neuerungen des Builds geschaut.

Nicht für alle Insider

Neuerungen und wichtige Änderungen Wir erweitern die DNS-über-HTTPS-Funktion in Windows 11, indem wir Unterstützung für die Erkennung von designierten Resolvern hinzufügen.

Mit diesem Build werden wir neue SDK- und NuGet-Pakete für Entwickler veröffentlichen.

Wir haben ein bekanntes Problem für die Windows Update-Einstellungsseite hinzugefügt, das sich auf die Suche nach Updates in diesem Build auswirkt.

FINAL Build-Ablauferinnerung: Wir haben das Build-Ablaufdatum für Dev-Channel-Builds auf den 15.9.2022 aktualisiert. Frühere Dev-Channel-Builds aus dem RS_PRERELEASE-Zweig laufen am 31.Oktober 2021 ab. Um diesen Ablauf zu vermeiden, stellen Sie bitte sicher, dass sie am besten noch heute auf den neuesten Dev-Channel-Build aktualisieren.

Das Windows Insider-Team hat eine neue Beta-Version für Windows 11 gestartet. Nutzer, die sich im Insider-Programm angemeldet haben, können das Update ab sofort beziehen. Der neue Build trägt die Nummer 22489. Die Liste der Änderungen ist lang. Wir haben uns eine der Änderungen genauer angesehen, denn in Windows 11 startet nun eine überarbeitete Einstellungsseite für das persönliche Microsoft-Konto.Das Team hat sich für einen langsamen Rollout der neuen Einstellungsseite "Ihr Microsoft-Konto" entscheiden. Das heißt, das zum Start jetzt nur einige Nutzer die neue Seite zu sehen bekommen und nach und nach weitere Insider hinzugefügt werden. Die Einstellungsseite erlaubt einen schnellen Zugriff auf Informationen zum Microsoft-Konto direkt in den Einstellungen von Windows 11. Dazu gehören zum Beispiel Informationen zu Abonnements für Microsoft 365, Links zum Bestellverlauf, Zahlungsdetails und Microsoft Rewards.Im Windows Blog kündigen Insider-Chefin Amanda Langowski und Windows-Manager Brandon LeBlanc zudem noch folgendes an:Einzelheiten zu allen Änderungen in diesem Build findet man im Windows Blog . Dort gibt es auch eine Liste mit den bekannten Problemen.