Update für Windows 11 startet im Beta- und Release Preview-Kanal

Microsoft hat ein neues optionales Update für Windows 11 herausgegeben. Es handelt sich dabei um den Testlauf für die Preview, also um die Vorschau für den März-Patch­-Day. Wer möchte, kann das Update schon jetzt erhalten und von den Änderungen profitieren.

Viele Bugfixes und Verbesserungen

Highlights für KB5010414 Wir haben ein Problem behoben, das auftritt, wenn Windows Server 2016 als Terminalserver unter Verwendung bestimmter virtueller Cloud-Computing-Desktop-Infrastrukturen (VDI) ausgeführt wird.

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass die Zeitzonenliste in den Einstellungen für Benutzer, die keine Administratoren sind, leer erschien.

Wir haben ein Problem behoben, das den Windows-Suchdienst betrifft und auftritt, wenn Sie eine Abfrage mit dem Proximity-Operator durchführen.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Werte für die Startauswirkungen im Task-Manager nicht angezeigt werden.

Wir haben ein Problem behoben, das verhindert, dass ShellWindows() das InternetExplorer-Objekt zurückgibt, wenn iexplore.exe im Kontext des Microsoft Edge Internet Explorer-Modus ausgeführt wird.

Wir haben die Möglichkeit geschaffen, Cookies zwischen dem Microsoft Edge Internet Explorer-Modus und Microsoft Edge freizugeben.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führt, dass der Microsoft Edge Internet Explorer-Modus nicht mehr funktioniert, wenn Sie die F1-Taste drücken.

Es wurde ein Problem behoben, das zu einer unsachgemäßen Bereinigung von DDE-Objekten (Dynamic Data Exchange) führt.

Wir haben ein Problem behoben, das den ordnungsgemäßen Betrieb des Druckers für einige Prozessanwendungen mit niedriger Integrität verhindert.

Wir haben Unterstützung für Windows Hello for Business Cloud Trust eingeführt. Dies ist ein neues Bereitstellungsmodell für hybride Bereitstellungen von Windows Hello for Business. Es verwendet dieselbe Technologie und dieselben Bereitstellungsschritte, die auch das lokale Single Sign-On (SSO) für Fast IDentity Online (FIDO) Sicherheitsschlüssel unterstützen.

Wir haben ein Problem behoben, das das Entladen und Neuladen von Treibern verhindert, wenn die Treiber durch Hypervisor-geschützte Code-Integrität (HVCI) geschützt sind.

Wir haben ein Problem behoben, das sich auf die Aktivierungsrichtlinie für Silent BitLocker auswirkt und möglicherweise unbeabsichtigt eine Schutzvorrichtung für das Trusted Platform Module (TPM) hinzufügt.

Wir haben ein Zuverlässigkeitsproblem behoben, das die Verwendung der Remotedesktop-Anwendung zum Einhängen des lokalen Laufwerks eines Clients in eine Terminalserversitzung betrifft.

Wir haben ein Problem behoben, bei dem die Tastatur einer Remotedesktop-Sitzung und der RDP-Client (Remote Desktop Protocol) bei der Anmeldung nicht übereinstimmen.

Wir haben die Uhr und das Datum zu den Taskleisten anderer Monitore hinzugefügt, wenn Sie andere Monitore mit Ihrem Gerät verbinden.

Wir haben den Wetterinhalt auf der linken Seite der Taskleiste hinzugefügt, wenn die Taskleiste in der Mitte ausgerichtet ist. Wenn Sie den Mauszeiger über das Wetter bewegen, wird das Widgets-Panel auf der linken Seite des Bildschirms angezeigt und verschwindet, wenn Sie den Mauszeiger nicht mehr über den Bereich bewegen.

Wir haben die Möglichkeit hinzugefügt, geöffnete Anwendungsfenster direkt aus der Taskleiste für einen Microsoft Teams-Anruf freizugeben.

Wir haben ein Problem behoben, bei dem Offline-Dateien auf dem Netzlaufwerk getrennt werden, nachdem Sie das Betriebssystem neu gestartet und sich angemeldet haben.

Wir haben ein Problem behoben, bei dem der Authentifizierungsdialog zweimal angezeigt wird, wenn Sie ein Netzlaufwerk einbinden.

Wir haben die Möglichkeit hinzugefügt, die Stummschaltung eines Microsoft Teams-Anrufs über die Taskleiste sofort zu aktivieren und zu deaktivieren.

Es handelt sich dabei um ein Bugfix-Update mit vielen Fehlerbehebungen und zahl­reichen Verbesserungen. Das optionale Update KB5010414 ist eine sogenannte Preview im Rahmen des Insider-Programms. Es startet im Beta und im Release Preview Kanal und wird in Kürze als reguläres "optionales" Update an alle Nutzer verteilt. Microsoft hatte diese Updates früher unter dem Begriff "C-Updates" zusammengefasst. Die neue Version trägt die Buildnummer 22000.526.Microsoft stellt diverse Fehlerbereinigungen bereit. Unter anderem wurde ein Fehler in Zusammenspiel mit Silent BitLocker und dem Trusted Platform Modul adressiert, ein Bug im Windows-Suchdienst behoben und Probleme mit dem Task-Manager beendet. Andere Fehlerbehebungen betreffen Druckvorgänge, Ladefehlern bei Treibern, und vieles mehr. Dieses nicht sicherheitsrelevante Update enthält dazu Qualitätsverbesserungen und startet neue Unterstützungen. So wird jetzt Support für die Windows Hello for Business Cloud Trust eingeführt.Außerdem steht die Uhr und Datumsanzeige nun auch auf einem zweiten Monitor in der Taskleiste zur Verfügung. Die kompletten Release-Notes stehen im Windows Blog zur Verfügung , wir haben die wichtigsten Punkte herausgesucht und übersetzt.