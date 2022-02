Drag & Drop-Comeback: Microsoft wertet Windows 11-Taskleiste auf

Die von Windows 11-Nutzern oft vermisste Drag & Drop-Funktion der Taskleiste kehrt zurück. Mit dem jüngsten Preview-Build können Insider ab sofort die Möglichkeit, Apps anzuheften und Dateien schnell zu öffnen, testen. Die finale Verteilung wird im Spätsommer erwartet.

Das sagen die Redmonder zur "neuen" Drag & Drop-Unterstützung

Während Microsoft das Comeback des Drag & Drop-Features innerhalb des Windows 11 Insider Preview Build 22557 nicht unter den Highlights aufführt, dürfte die Neuerung für viele Nutzer zu den wichtigsten Punkten des Changelogs gehören. Das schnelle Anheften von Programmen auf der Taskleiste und das in den Vordergrund rücken von geöffneten Apps mit Hilfe von darüber gezogenen Dateien galt als essentielle Funktion von Windows 10 und wurde seit der Einführung von Windows 11 im letzten Jahr stark vermisst."Drag & Drop wird jetzt in der Windows 11-Taskleiste unterstützt. Ziehe Dateien schnell zwischen Anwendungsfenstern hin und her, indem du mit dem Mauszeiger über Anwendungen in der Taskleiste fährst, um ihre Fenster in den Vordergrund zu bringen. Versuche eine Datei an eine Outlook-E-Mail anzuhängen, indem du sie ziehst und mit dem Mauszeiger über das Outlook-Symbol in der Taskleiste fährst, um das Fenster in den Vordergrund zu bringen. Sobald es im Vordergrund ist, kannst du deine Datei in die Mail ziehen, um sie anzuhängen."Weiterhin besteht die Möglichkeit, Anwendungen via Drag & Drop direkt an der Taskleiste anzuheften. Microsoft beschreibt unter anderem den Weg über die "Alle Apps"-Liste des Startmenüs, über die Programme einfach und schnell in einen Freiraum innerhalb der Taskleiste gezogen werden können. Somit bietet sich eine Alternative zum klassischen Weg über das Kontextmenü (Rechtsklick). Das Ziehen von Programmen über die "Desktop anzeigen"-Schaltfläche der Taskleiste sorgt zudem dafür, dass Apps schneller auf dem Schreibtisch platziert werden können.Bisher steht die "neue" Funktion lediglich im Dev-Kanal bereit. Wann der finale Rollout über den Release-Kanal von Windows 11 erfolgt, bleibt abzuwarten. Spätestens das Sun Valley 2-Update im Spätsommer oder Herbst sollte jedoch angepeilt werden.