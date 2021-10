Neue Security Baseline mit neuem Manipulationsschutz für Windows 11

Nach dem Startschuss für Windows 11 hat Microsoft auch eine finale Version der Grundeinstellungen für die Sicherheitskonfiguration von Windows 11 veröffentlicht. Dabei hat Microsoft nun auch wieder an Manipulationsschutz gedacht, um es Cyberkriminellen schwerer zu machen.

Einstellungen für Windows 11 und Windows Server 2022

"Für diese Version wurden zwei neue Einstellungen hinzugefügt (die auch in der Version Windows Server 2022 enthalten sind), eine neue Einstellung für Microsoft Defender Antivirus und eine benutzerdefinierte Einstellung für Einschränkungen bei der Druckertreiberinstallation", so Rick Munck, Sicherheitsberater bei Microsoft.

Zwei Schritte nach vorne - und einer zurück

Diese neue "Security Baseline" kann über das Microsoft Security Compliance Toolkit heruntergeladen werden. Bei der Security Baseline handelt sich um empfohlene Sicherheits­einstellungen für Gruppen­richtlinien, die Microsoft regelmäßig aktualisiert und die nicht nur für Administratoren in Firmennetzwerken interessant sind. Laut dem Online-Magazin Bleeping Computer sind bei der neuen Security Baseline für Windows 11 unter anderem ein verbesserter Schutz gegen Ransomware mit dabei. Das ist auch nötig, denn die Angriffe mit Erpressungssoftware nehmen weiterhin stetig zu.Microsoft hat zu den neuen Einstellungs-Empfehlungen einen Beitrag in der Techcommunity veröffentlicht. Da heißt es:Bei der Aktivierung der Microsoft Security Baseline für Windows 11 sollten Administratoren dann auch sicherstellen, dass die Manipulationsschutzfunktion von Microsoft Defender for Endpoint aktiviert ist, die zusätzlichen Schutz vor von Menschen durchgeführten Ransomware-Angriffen bietet.Der Manipulationsschutz verhindert, dass Cyberkriminelle durch die Anwendungen von Sicherheitslücken erst die Virusscanner ausschalten und dann ihre Schadsoftware laden können. Der Manipulationsschutz richtet Microsoft Defender Antivirus mit sicheren Standardwerten ein und verhindert Versuche, diese über die Registrierung, PowerShell-Cmdlets oder Gruppenrichtlinien zu ändern. Mit der neuen Sicherheits-Baseline hat Microsoft auch eine neue Einstellung in die benutzerdefinierte administrative Vorlage des MS Security Guide aufgenommen, um die Installation von Druckertreibern auf Administratoren zu beschränken.Das wurde veranlasst, nachdem die sogenannten PrintNightmare-Schwachstellen seit Monaten für Negativ-Schlagzeilen sorgen. Weitere Informationen zu den empfohlenen Sicherheitskonfiguration gibt es in dem TechCommunity-Beitrag