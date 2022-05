Verbesserter Windows Update-Prozess jetzt auch für ARM64-Geräte

Nach dem jüngsten Windows 11 Insider-Update, mit dem Microsoft vor ein paar Tagen neue Funktionen einführte, wurde jetzt eine weitere Aktualisierung herausgegeben. Es handelt sich um einen Test für den automatischen Aktualisierungs-Mechanismus für Windows 11.

Test für zukünftige Updates

Windows 11 Build 22504.1010 (KB5008697) "UPDATE 5/20: Wir beginnen mit dem Rollout des kumulativen Updates Build 25120.1010 (KB5015039). Dieses Update enthält keine neuen Funktionen und dient dazu, unsere Wartungspipeline für Builds im Entwicklungskanal zu testen."

