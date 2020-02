Samsung Electronics, das seinen Sitz in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul hat, ist einer der größten Elektronikhersteller der Welt. Das Unternehmen hat mehrere Ge­schäfts­fel­der und ist in drei Divisionen un­ter­teilt: IT/Mobile Kommunikation, Hard­ware­lö­sun­gen und Elektronik für Verbraucher.



Die Elektroniksparte ist der wichtigste Zweig des Mutterkonzerns, der Samsung Group. Dieser sogenannte Mischkonzern hat un­ter­schied­li­che Geschäftsfelder wie Lebens­ver­si­cher­un­gen, Motorenherstellung, Werften so­wie chemische Industrie.



Samsung Electronics ist mit 197 Nie­der­las­sun­gen in 84 Ländern tätig und beschäftigt rund 93.200 Mitarbeiter (Stand: November 2017).