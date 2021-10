Windows 11: Upgrade-Sperre für Apps mit Sonderzeichen in der Registry

Microsofts neues Betriebssystem Windows 11 ist seit knapp einer Woche offiziell erhältlich und bisher läuft die Verteilung des kostenlos erhältlichen Upgrades auch ohne große Probleme. Kleinere gibt es aber natürlich und einige davon "verdienen" sogar eine Upgrade-Sperre.

Update eines schon bekannten Problems

Microsoft hat bereits zum Start von Windows 11 eine Liste bekannter Probleme veröffentlicht, diese ist allerdings bisher erfreulich kurz. Sie berücksichtigt allerdings auch nicht alles, was Anwender als Fehler oder Bug wahrnehmen. So fehlen auf der Übersicht der "bekannten Probleme und Benachrichtigungen" beispielsweise die Performance-Einbrüche, die bei bestimmten AMD-Prozessoren auftreten, allerdings handelt es sich hier eher um ein Hersteller-spezifisches Problem.Nun hat der Redmonder Konzern diese Übersicht allerdings aktualisiert und das dazugehörige Problem mit einer Kompatibilitätssperre - dem so genannten "Compatibility Hold" - gesetzt (via MSPowerUser ). Das bedeutet, dass betroffene Geräte Windows 11 weder installieren können noch angeboten bekommen. Außerdem wird empfohlen, erst dann ein manuelles Update mit der Schaltfläche "Jetzt aktualisieren" oder dem Media Creation Tool durchzuführen, wenn dieses Problem behoben wurde.Allerdings dürfte das dazugehörige Problem nur wenige Nutzer betreffen, jedenfalls hierzulande. Denn Microsoft hat Kompatibilitätsprobleme zwischen Apps gefunden, "die einige Nicht-ASCII-Zeichen in ihren Registry-Keys oder Unterschlüsseln und Windows 11 verwenden". Außerdem schreibt Microsoft: "Betroffene Anwendungen können möglicherweise nicht geöffnet werden und können andere Probleme oder Fehler in Windows verursachen, einschließlich der Möglichkeit, einen Blue Screen zu erhalten."Die angesprochenen Nicht-ASCII-Zeichen sind allerdings nicht in unseren Breitengraden zu finden. Genau genommen ist dieser Bug auch nicht neu, er tauchte bereits vergangene Woche auf, und zwar als Kompatibilitätsproblem mit dem vietnamesischen Cốc Cốc-Browser. Dieses Problem sowie dessen Beschreibung wurden nun aktualisiert bzw. ausgeweitet.