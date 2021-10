Nach dem Windows 11-Release: Diese Probleme sind Microsoft bekannt

Kurz nach der Veröffentlichung von Windows 11 spricht Microsoft jetzt über die bekannten Probleme, die das neue Betriebssystem mit sich bringt. Vorrangig scheint es Einschränkungen bei der Virtualisierung, Intel "Killer" Netzwerk-Software und einem Browser zu geben.

Kompatibilitätsprobleme zwischen Oracle VirtualBox und Windows 11

Kompatibilitätsprobleme zwischen Intel Killer Network-Software und Windows 11

Kompatibilitätsprobleme zwischen Cốc Cốc Browser und Windows 11

Während die ersten Windows 10-Nutzer ihr System per Update auf Windows 11 hochstufen, könnte es bei einigen Anwendern zu ungeahnten Kompatibilitätsproblemen kommen. Vor allem in Verbindung mit Virtualisierungssoftware von Oracle (VirtualBox) und der Intel "Killer" Netzwerk-Software scheinen diverse Probleme für eine sporadische Update-Sperre zu sorgen. Insgesamt befinden sich jedoch nur drei Punkte auf der Liste kürzlich veröffentlichter, bekannter Probleme mit dem ersten Build 22000.194 von Windows 11.Einige der Kompatibilitätssperren können umgangen werden, in dem die betroffene Software vorübergehend deinstalliert wird. Weiterhin arbeitet Microsoft bereits in Lösungen, die möglicherweise zum ersten Patch Day am 12. Oktober 2021 bereitstehen könnten. Während die Redmondern allerdings nur den automatischen Weg über die Windows Update-Funktion verhindern, sind die Download- und Installationswege über die Windows 11 ISO-Dateien und das Media Creation Tool (MCT) weiterhin offen.Microsoft und Oracle haben ein Kompatibilitätsproblem zwischen VirtualBox und Windows 11 festgestellt, wenn Hyper-V oder Windows Hypervisor installiert ist. Möglicherweise können Sie keine virtuellen Maschinen (VMs) starten und es wird ein Fehler angezeigt. Um Ihre Upgrade-Erfahrung zu schützen, haben wir eine Kompatibilitätssperre verhängt, die verhindert, dass diese Geräte Windows 11 installieren oder angeboten werden.Um die Schutzmaßnahme zu umgehen, müssen Sie Hyper-V oder Windows Hypervisor entfernen, bis dieses Problem mit einem Update behoben ist, das Oracle im Oktober 2021 veröffentlichen will. Wenn Sie VirtualBox nicht mehr verwenden, sollten Sie es ebenfalls deinstallieren, um die Sicherheitsmaßnahme abzuschwächen. Bitte beachten Sie, dass es bis zu 48 Stunden dauern kann, bis das Upgrade auf Windows 11 angeboten wird, wenn keine anderen Schutzmaßnahmen Ihr Gerät betreffen.Es wurden Kompatibilitätsprobleme zwischen einiger Intel "Killer"-Netzwerksoftware und Windows 11 festgestellt. Geräte mit der betroffenen Software können unter bestimmten Bedingungen UDP-Pakete (User Datagram Protocol) verwerfen. Dies führt zu Leistungs- und anderen Problemen bei Protokollen, die auf UDP basieren. So können beispielsweise einige Websites auf den betroffenen Geräten langsamer geladen werden als andere, und Videos werden in bestimmten Auflösungen langsamer gestreamt. Auch VPN-Lösungen, die auf UDP basieren, können langsamer sein.Microsoft arbeitet an einer Lösung und plant deren Veröffentlichung mit dem Sicherheitsupdate für Oktober (12. Oktober 2021).Es wurden Kompatibilitätsprobleme zwischen dem Cốc Cốc Browser und Windows 11 festgestellt. Der Cốc Cốc Browser kann möglicherweise nicht geöffnet werden und kann auf einigen Geräten andere Probleme oder Fehler verursachen. Um Ihr Upgrade-Erlebnis zu schützen, haben wir eine Kompatibilitätssperre auf diese Geräte angewendet, damit sie Windows 11 weder installieren noch angeboten bekommen.Wir führen derzeit eine Untersuchung durch und werden ein Update bereitstellen, sobald weitere Informationen verfügbar sind. Wir empfehlen Ihnen, kein manuelles Upgrade über die Schaltfläche "Jetzt aktualisieren" oder das Tool zur Medienerstellung durchzuführen, bis dieses Problem behoben ist.