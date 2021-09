So aktiviert man bei Windows 11 die automatische Anmeldung

Auch Windows 11 bringt wieder die Möglichkeit mit, für festgelegte Nutzer eine automatische Anmeldung vorzunehmen. Microsoft hat hier im Vergleich mit Windows 11 Anpassungen am Auto-Login vorgenommen.

Es muss nicht immer das Passwort eingegeben werden

Windows-Taste + R drücken, um das Dialogfeld Ausführen aufzurufen

"netplwiz" eingeben und Eingabetaste drücken

Konto aus der angezeigten Liste auswählen

Oben das Kontrollkästchen "Benutzer müssen Benutzernamen und Kennwort eingeben" abwählen

OK klicken

Benutzernamen und Passwort für das Konto eingeben, bei dem eine automatisch Anmeldung erfolgen soll

OK klicken und Computer neustarten

Windows Hello deaktivieren, um Auto-Login zu nutzen

Im Startmenü den Punkt "Einstellungen" wählen

Unter "Konten" den Punkt "Anmeldeoptionen" wählen

Unter "Zusätzliche Einstellungen" den Punkt "Ermöglichen Sie aus Sicherheitsgründen die Anmeldung mit Windows Hello nur für Microsoft-Konten auf diesem Gerät" abwählen

Beim Punkt "Wann soll Windows nach Abwesenheit eine erneute Anmeldung anfordern?" im Dropdown-Menü "Nie" anwählen

Unter "Möglichkeiten zum Anmelden" nun die bisher genutzte Anmeldemethode wählen und "Entfernen" klicken, mit Passworteingabe und "OK" bestätigen

Sehr viele Optionen zur Anmeldung bei Windows

Microsofts hat sich in den letzten Jahren mit Nachdruck darum bemüht, Windows-User zur Nutzung eines Microsoft-Accounts zur Anmeldung bei Software und Diensten zu bewegen. Diese Bemühungen bringen mit sich, dass auch bei Windows 11 für die meisten zur Anmeldung die Eingabe eines Passworts nötig ist.Wie schon bei den Vorgängerversionen bietet auch das neueste Windows Möglichkeiten, nach bestimmten Einstellungen zukünftig für den ausgewählten Nutzer immer eine automatische Anmeldung vorzunehmen. Wir führen im Anschluss Schritt für Schritt zum Auto-Login mit Windows 11.Eine gleichzeitige Nutzung von Auto-Login und Windows Hello ist nicht möglich. Eine automatische Anmeldung kann also nur nach Deaktivierung der Anmelde-Funktion erfolgen.Von Windows Hello bis zum Auto-Login: Auch Windows 11 bietet sehr viele Optionen zur Anmeldung. Nutzt ihr die neuen Möglichkeiten wie Geräteerkennung oder Pin zum Login oder vertraut ihr auf die klassische Eingabe der Anmeldedaten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!