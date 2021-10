Microsoft bestätigt weitere Drucker-Probleme mit Windows 11

Erst vor Kurzem hatten wir von den erneuten Druck-Problemen unter Windows 10 und Windows 11 berichtet - jetzt hat sich Microsoft dem Thema bereits angenommen und bestätigt das Problem als "Known Issue" in den Status-Informationen von Windows 11

Drucken nur für den Admin?

Bei jedem Druckversuch wird eine Aufforderung zur Eingabe administrativer Anmeldeinformationen angezeigt

Status - Bestätigt

In Umgebungen, in denen sich der Druckserver und der Druckclient in unterschiedlichen Zeitzonen befinden, wird möglicherweise bei jedem Druckversuch eine Aufforderung zur Eingabe administrativer Anmeldeinformationen angezeigt.

Hinweis: Die betroffenen Umgebungen, die in diesem Problem beschrieben werden, werden in der Regel nicht von Geräten verwendet, die für die private Nutzung vorgesehen sind. Die von diesem Problem betroffenen Druckumgebungen sind eher in Unternehmen und Organisationen zu finden.

Betroffene Plattformen:

Client: Windows 11, Version 21H2; Windows 10, Version 21H1; Windows 10, Version 20H2; Windows 10, Version 2004; Windows 10, Version 1909; Windows 10, Version 1809; Windows 10 Enterprise LTSC 2019; Windows 10 Enterprise LTSC 2016; Windows 10, Version 1607; Windows 10 Enterprise 2015 LTSB; Windows 8.1; Windows 7 SP1

Server: Windows Server 2022; Windows Server, Version 20H2; Windows Server, Version 2004; Windows Server, Version 1909; Windows Server, Version 1809; Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2 SP1; Windows Server 2008 SP2

Großes Special mit News, Videos und Co.

Das meldet Günter Born in seinem Blog und geht dabei auf die einzelnen Drucker-Probleme ein, die nun bereits von Microsoft nach dem Start von Windows 11 bestätigt wurden. Neu hinzugekommen ist ein Fehler, der auftreten kann, wenn sich Druckserver und der Druckclient in unterschiedlichen Zeitzonen befinden. Das Problem dürfte im Unternehmensumfeld recht viele Nutzer betreffen.Es gibt noch weitere Drucker-Probleme, unter anderem mit HTTP-Verbindungen, mit individuellen Druck-Vorgaben sowie in Verbindung mit dem Internet Printing Protocol (IPP). In der Dokumentation für bekannte Probleme in Windows 11 wird der Fehler jetzt neu mit aufgelistet. Beim Release-Health-Status wurde vor Kurzem hinzugefügt, dass es bei jedem Druckauftrag eine Aufforderung zur Anmeldung gibt, was unter Umständen dazu führen kann, dass Nutzer nicht mehr drucken können. Eröffnet wurde der Fehler-Bericht am 15. Oktober. Da heißt es:Microsoft arbeitet derzeit an einer Lösung. Das Team geht davon aus, dass eine Lösung Ende Oktober verfügbar sein wird. Dann wird es wohl im Rahmen der optionalen Updates bereits ein Bugfix-Update geben.