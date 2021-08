Widget - Aktuelle Nachrichten auf der eigenen Homepage

Sie wollen unsere aktuellen Nachrichten, Downloads, Artikel oder Videos auf Ihrer eigenen Homepage einbinden? Oder lieber nur die interessantesten Nachrichten und Downloads der letzten Tage? Kein Problem! Mit dem News-Ticker von WinFuture können Sie das bequem und vor allem vollkommen automatisch erledigen.



Wählen Sie einfach die gewünschte Rubrik und passen Sie die Farben Ihren Wünschen nach an. Kopieren Sie dann den Quelltext an die entsprechende Stelle auf Ihrer Homepage - das war es auch schon. Ab sofort bekommen Sie und Ihre Besucher dann das Gewünschte live angezeigt.



Haben Sie Fragen, Probleme oder Anregungen? Dann schauen Sie doch einmal in unserem Feedback-Forum vorbei. Dort haben wir einen extra Bereich für unseren WinFuture-News-Ticker eingerichtet.

Bitte wählen Sie eine Rubrik aus: Neue Nachrichten Top Nachrichten der letzten Tage ------------------------------------------- Neue Downloads Top 20 Downloads ------------------------------------------- Neue Bilderstrecken Top 20 Bilderstrecken ------------------------------------------- Neue Videos Top Videos Hier können Sie das Erscheinungsbild des Tickers beinflussen.

Element Anzeigen Schriftart Größe Farbe Feedname Verdana Verdana FETT Arial Arial FETT Times Times FETT Courier Courier FETT Georgia Georgia FETT Trebuchet Trebuchet FETT 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Überschrift Verdana Verdana FETT Arial Arial FETT Times Times FETT Courier Courier FETT Georgia Georgia FETT Trebuchet Trebuchet FETT 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Datum Text Verdana Verdana FETT Arial Arial FETT Times Times FETT Courier Courier FETT Georgia Georgia FETT Trebuchet Trebuchet FETT 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Rahmen Hintergrundfarbe Anzeigemodus Text Horizontaler Ticker Geschwindigkeit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Geschwindigkeit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wenn Mauszeiger über dem Ticker Trennzeichen --- +++ ... ··· | • Anzahl der Einträge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Links öffnen Breite px Höhe px Den hier erzeugten Quelltext können Sie nun in Ihre Homepage einfügen, um das in der Vorschau angezeigte Ergebnis an der Stelle zu bekommen, an der Sie den Quelltext einbinden. Quelltext: