Windows 11: Taskleiste bekommt nach Weihnachten Drag & Drop

Eine der zentralen Neuerungen von Microsofts neuem Betriebssystem ist die komplett überarbeitete Taskleiste und das dazugehörige Startmenü. Beide Elemente sehen zwar schick aus und haben auch funktionelle Verbesserungen zu bieten, dennoch muss Microsoft nachbessern.

Nach Weihnachten im Dev-Kanal

Die Taskleiste ist das vielleicht wichtigste Element in der täglichen Nutzung von Windows und in der neuesten Version des Betriebssystems hat der Redmonder Konzern einige Änderungen durchgeführt, die so manchem sauer aufstoßen. Dazu zählen die Zwangs-Gruppierung und auch die fehlende Möglichkeit, Programme bzw. Dateien und Ordner auf die Taskleiste zu ziehen. Letzteres bedeutet auch, dass man Apps nicht einfach per Drag and Drop dort verknüpfen kann, auch das Öffnen einer Datei über eine in der Taskleiste angelegte Anwendung funktioniert nicht auf diese Weise.Noch vor der Veröffentlichung von Windows 11 hat Microsoft auf Kritik in diese Richtung reagiert, das Unternehmen hat bekannt gegeben, dass die Unterstützung von Drag & Drop nachgereicht werde.Dass Microsoft daran arbeitet, ist also bereits seit September bekannt, wann eine derartige Funktionalität tatsächlich kommt, war aber bisher nicht klar. Deskmodder schreibt aktuell, dass das Ziehen von Icons in die Taskleiste "nach den Weihnachtsferien in Redmond" für den Dev-Kanal der Insider Preview freigeschaltet wird. Mehr als das: Im neuen Jahr wird Microsoft auch noch andere Features für Windows 11 freigeben.Der Zeitpunkt ist wohl auch kein Zufall: Denn nach Weihnachten dürfte ein Windows 11-interner Wechsel der Version anstehen: Derzeit final ist Cobalt (21H2), das ist die bereits allgemein verfügbare Ausgabe von Windows 11. Version 22H1 hat den internen Codenamen Nickel, die nächste große Herbstveröffentlichung (22H2) läuft als Copper. Und hier erfolgt nach den Weihnachtsferien der Wechsel.