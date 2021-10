Windows 10 & 11: Qualitäts-Updates erhalten jetzt ein Verfallsdatum

Um bei pausierten Windows-Updates einen Rückstau zu vermeiden, hat Microsoft damit begonnen, ältere Patches mit einem Verfallsdatum zu versehen und von seinen Servern zu entfernen. Dieser Schritt soll den Update-Prozess unter Windows 10 und Windows 11 beschleunigen.

Windows-Updates: Schnellere Installationen nach längerer Pausierung

"Dieses KB ist nicht mehr über Windows Update, den Microsoft Update-Katalog oder andere Veröffentlichungskanäle verfügbar. Wir empfehlen, dass Sie Ihre Geräte auf das neueste Sicherheitsqualitätsupdate aktualisieren. Das neueste Sicherheitsqualitätsupdate ist kumulativ und enthält alle in diesem Update behandelten Probleme."

Neben unregelmäßigen Feature-Updates veröffentlichen die Redmonder pünktlich an jedem zweiten Dienstag im Monat eine Reihe von Patches, die als Qualitäts-Updates bekannt sind. Die vorab manuell und zum Patch Day automatisch installierten Aktualisierungen lassen sich optional nur durch das Pausieren von Downloads innerhalb der Windows Update-Funktion verhindern. Das durchaus sinnvolle Feature ist Microsoft jedoch ein Dorn im Auge, da es bei einigen wenigen Nutzern dazu führt, dass sich ein Rückstau an Updates bildet, der zukünftig angestoßene Installationen verlangsamen könnte.Wie die Kollegen von Windows Latest berichten, hat sich das Unternehmen aus diesem Grund dazu entschieden, seine Updates ab sofort mit einem Verfallsdatum zu versehen. Dieses sorgt dafür, dass ältere Patches automatisch aus der Update-Warteschlange der Nutzer und sogar von den Microsoft-Servern gelöscht werden. Was die monatlichen Patch Day-Aktualisierungen betrifft, verfallen diese genau einen Monat später mit dem nächsten Qualitäts-Update, wie in den Changelogs vergangener Windows 10-Builds zu lesen ist.Es ist davon auszugehen, dass die Änderungen im Update-Prozess auch auf kommende Qualitäts-Patches für Windows 11 angewendet werden, was sich spätestens zum nächsten Patch Day am 9. November 2021 bestätigten dürfte.