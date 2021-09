Microsoft Store erlaubt auch Drittanbieter-Stores, das sind die ersten

Eine der großen Neuerungen von Windows 11 ist der neue Store . Microsoft hat sich dabei vor allem auch Offenheit auf die Fahnen geschrieben. Denn künftig werden nicht nur zahlreiche neue Anwendungen unterstützt, sondern auch externe Stores. Und das sind die ersten.

Stores von Amazon und Epic

Der App-Store des Redmonder Unternehmens ist jahrelang ein Sorgenkind gewesen, dafür war aber Microsoft selbst verantwortlich. Grund dafür war das lange Beharren auf den Universal Windows Platform (UWP)-Apps. Diese ließen die Nutzer aber weitgehend links liegen und so entschied sich Microsoft im Vorfeld von Windows 11, den Store komplett zu öffnen. Das betrifft einerseits Anwendungs-Formate und -Arten, andererseits auch externe Stores insgesamt.Konkret werden Windows 11-Nutzer künftig unter anderem Android-Apps nutzen können. Diese kommen allerdings nicht von Google bzw. über den Play Store. Das bedeutet auch, dass die populärsten Android-Apps von Google wie beispielsweise Maps nicht auf dem neuen Betriebssystem laufen werden. Denn die Anwendungen werden über den Android-Store von Amazon bereitgestellt.Entsprechend sollte man sich nicht wundern, dass der Amazon App Store im Microsoft Store selbst zu finden sein wird, denn dieser ist Voraussetzung für die (noch nicht offiziell bereitstehende) Android-Unterstützung. Doch das ist nicht alles, denn auch der Epic Games Store hält dort Einzug.Microsoft dazu in einem Blogbeitrag : "Wie jede andere App werden auch Drittanbieter-Storefront-Apps über eine Produktdetailseite verfügen, die über die Suche oder das Browsing gefunden werden kann, sodass die Nutzer sie mit dem gleichen Vertrauen wie jede andere App im Microsoft Store unter Windows finden und installieren können."Giorgio Sardo, General Manager des Microsoft Store weiter: "Heute teilen wir mit, dass Amazon und Epic Games ihre Storefront-Apps in den nächsten Monaten in den Microsoft Store bringen werden, und wir freuen uns darauf, in Zukunft auch andere Stores zu begrüßen." Steam ist noch nicht an Bord, es ist aber denkbar oder zu hoffen, dass auch das weltgrößte Spiele-Distributionsnetzwerk einmal im Microsoft Store landet.