Windows 11 Download - Als Insider schon jetzt testen

Hinweis: Windows 11 befindet sich derzeit in der Entwicklung, daher sind noch nicht alle angekündigten Funktionen enthalten und es ist davon auszugehen, dass das Betriebssystem noch nicht immer stabil läuft. Daher sollte es auf gar keinen Fall auf einem produktiv genutzten System, sondern nur auf Testrechnern ausprobiert werden. Ihr wollt euch über Probleme austauschen oder einfach eure Meinung zum kommenden Betriebssystem mit anderen teilen? Dann könnt ihr das jederzeit in unserem Windows 11-Forum tun.

Mit deminstallieren Sie die Vorabversion des Betriebssystems kostenlos auf Ihrem PC und testen so neuesten Funktionen.Im Vergleich zu Windows 10 enthält die neueste Version des Betriebssystems zahlreiche neue Funktionen und Design-Veränderungen. Zwar wird mit der finalen Veröffentlichung von Windows 11 erst imgerechnet, Teilnehmer des Windows-Insider-Programms haben aber schon jetzt die Möglichkeit, eine aktuelle Preview auszuprobieren.Wer das Betriebssystem ausprobieren möchte, muss sich zunächst kostenlos als Windows Insider registrieren . Anschließend stehen mehrere Möglichkeiten zur Installation verschiedener Insider Preview-Builds zur Verfügung. Hier ist es ratsam, genau den Anweisungen auf der Webseite folgen.Im Vorfeld sollten unbedingt die Mindestvoraussetzungen für Windows 11 beachtet werden. Diese verändern sich nämlich leicht im Vergleich zu Windows 10. Zudem muss eine bereits lizenzierte Version von Windows 10 ausgeführt werden. Erforderlich sind weiter ein mindestens 1 GHz starker 64-Bit-Prozessor, 4 GB RAM, 64 GB freier Speicherplatz und eine DirectX 12-kompatible Grafikkarte (WDDM 2.x).mit dem Open-Source-Tool WhyNotWin11 finden Sie schnell heraus, ob Ihr PC bereits jetzt fit für Windows 11 ist.Zwar dürften sich Nutzer von Windows 10 schnell in Windows 11 zurechtfinden, dennoch hat Microsoft sowohl an der Benutzeroberfläche als auch unter der Haube zahlreiche Veränderungen vorgenommen. Auffällig ist vor allem die neugestaltete Optik: So sind Elemente in der Taskleiste nun mittig ausgerichtet und auch das Startmenü wurde (mal wieder) generalüberholt. Ecken von Programmfenstern sind nun abgerundet und das Aussehen der Kontextmenüs wird verändert.Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei Windows 11 jedoch um kein reines Design-Update. Neue Funktionen sollen vor allem die Produktivität bei der Arbeit und im Alltag verbessern, weitere Änderungen machen Windows 11 außerdem für Gamer interessant.Windows 11 verbessert denund bietet verschiedene Layouts für deren Anordnung an. Auch merkt sich das Betriebssystem die bisherige Position von Fenstern und stellt diese bei Bedarf wieder her - dies klappt sogar bei mehreren Bildschirmen gleichzeitig.Die direkte Integration von Microsoft Teams ermöglicht einen vereinfachten Austausch mit Freunden, Familie und Kollegen, ohne dass hierfür eine zusätzliche Software erforderlich ist. Neu sind außerdem Widgets, die personalisierte Informationen wie etwa den Wetterbericht oder Nachrichten anzeigen.Während der Microsoft Store in Windows 10 bislang nur wenig Beachtung bei Nutzern sowie Entwicklern fand, soll sich dies mit Windows 11 ändern. In diesem können nun auch Win32-Programme angeboten werden. In Zukunft sollen sich hier (über den Amazon App Store) sogarinstallieren lassen. Diese können aber auch aus anderen Quellen bezogen werden.Gamer profitieren mit Windows 11 von einer, welche aktuelle sowie ältere Spiele mit verbesserten Farben und Kontrasten darstellt (ein HDR-fähiger Monitor ist hierfür erforderlich). Die neue Schnittstelle DirectStorage ermöglicht den Abruf von Dateien auf der Festplatte direkt durch die Grafikkarte und sorgt so beispielsweise für deutlich verkürzte Ladezeiten. Darüber hinaus werden die Xbox-Dienste von Microsoft (inklusive Cloud-Gaming) direkt in Windows 11 integriert.