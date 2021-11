Patch-Day Dezember: Supportende für Windows 10 Version 2004 naht

Microsoft hat nun noch einmal daran erinnert, dass die Unter­stützung für die Windows 10-Version 2004 ausläuft. Am 14. Dezember, also mit dem nächsten Patch-Day, wird das letzte Sicherheitsupdate erscheinen. Nutzer sollten jetzt auf eine neue Windows-Version umsteigen.

Viel Zeit bleibt nicht mehr, bis der reguläre Support-Zeitraum von Windows 10 Version 2004 alias Mai 2020 Update oder Version 20H1 beendet ist. Microsoft hat bei Windows 10 das Versprechen gegeben, dass es nach Erscheinen einer neuen Version noch für eineinhalb Jahre Sicherheits-Aktualisierungen und Feature-Updates geben wird, doch diesem Ende nähert sich nun die Version 2004.In der Knowledge Base hatte Microsoft bereits eine Erinnerung veröffentlicht. Dieses Mal gibt es allerdings noch keine Ankündigung für ein "Zwangs-Update" - damit hatte Microsoft die Nutzer zuletzt immer wieder verärgert.Die halbjährlichen Feature-Updates von Windows 10 sollten auf Anraten von Microsoft immer schnellstmöglich in Anspruch genommen werden. Ansonsten findet man sich schnell bei einer Version wieder, für die der Konzern keine Sicherheitsupdates mehr anbietet. Ziel von Microsoft ist es, möglichst eine sichere Basis für den Endverbraucher zu schaffen, und das funktioniert nur, wenn unterstützte Windows-Versionen verwendet werden. Aktuell können Windows 10-Nutzer, die noch bei Version 2004 verblieben sind, die Windows 10-Versionen 20H2, 21H1 und in Kürze die Version 21H2 auswählen.Ansonsten bleibt noch der Wechsel zu Windows 11 . Man kann dabei einfach prüfen, ob sein System bereits Windows 11-fähig ist. In unserer Windows 11-FAQ gibt es zu verfügbaren Kompatibilitäts-Checks und zum Upgrade allgemein eine Vielzahl an Informationen: