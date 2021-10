Microsoft testet erneut verbesserten Update-Prozess für Windows 11

Microsoft hat kurz vor dem Wochenende noch eine weitere Aktualisierung für Windows Insider veröffentlicht. Es handelt sich dieses Mal um ein kumulatives Update, das nur einem Zweck dient: Man testet den Update-Prozess für Windows 11

Test für zukünftige Updates

Windows 11 Build 22483.1011 (KB5007484) "UPDATE 10/22: Wir beginnen mit dem Rollout des kumulativen Updates Build 22483.1011 (KB5007484). Dieses Update enthält keine neuen Funktionen und dient dazu, unsere Wartungspipeline für Builds im Entwicklungskanal zu testen."

Zwei Schritte nach vorne - und einer zurück

Alle freiwilligen Tester, die das Windows Insider Programm nutzen, bekommen nach dem jüngsten Test-Build, welches Microsoft Mitte der Woche mit einigen Neuerungen veröffentlichte , jetzt noch einmal ein kumulatives Update. Mit diesem erneuten Update gibt es aber keine sichtlichen Änderungen, neues steckt nur "unter der Haube": Microsoft testet mit dem erneuten kumulativen Windows Insider-Update jetzt explizit den Update-Prozess, also die Routine, mit der neue Windows-Updates allgemein ausgeliefert werden.Mit Windows 11 hatte der Konzern bekanntermaßen die Auslieferung geändert und die Update-Paket stark verkleinert . Ebendiese Verbesserungen werden nun weiter getestet. Ob es dabei in der jüngeren Vergangenheit Problem gab, ist nicht bekannt. Auch ob beziehungsweise was Microsoft nun in dem neuen Build geändert hat, ist nicht bekannt. Gestern hatte das Team erst neue ISOs für den Entwickler-Kanal veröffentlicht (Build 22483).Das neue kumulative Update bringt also keinerlei Neuerungen, heißt es dazu jetzt in einem ergänzenden Beitrag im Windows Blog . Aus der Vergangenheit wissen wir bereits, dass diese Tests für die Wartungspipeline oft wochenlang nebenher zur eigentlichen Funktions-Entwicklung laufen, Nutzer aber dabei im Grunde keinerlei Änderungen bemerken. Die neue Buildnummer lautet 22483.1011 (KB5007484). Zu der Veröffentlichung schreibt Windows-Manager Brandon LeBlanc: