Windows 11-Preview Update Stack Package ist da, aber kein neuer Build

Microsoft hat im Rahmen des Windows 11 Insider Programms ein zweites, aktualisiertes Update Stack Package nachgeschoben. Insider erhalten dieses zur Optimierung des Erhalts bevorstehender Updates - was genau geändert wurde, ist nicht bekannt.

Schnellere Installation

Zwei Schritte nach vorne - und einer zurück

Nach den vielen verschiedenen Ankündigungen von Microsoft zur Verbesserung der allgemeinen Update-Erfahrung kann man aber davon ausgehen, dass mit dem neuen Insider-Test eine wesentliche Optimierung eingeführt wird - oder sie jetzt zumindest vorbereitet wird. Die Aktualisierung wird aktuell allen Windows 11 Insidern angeboten, die das Build mit der Nummer 22598 installiert haben. Einen neuen Build bekommt das Insider-Programm in dieser Woche übrigens nicht, der Fokus liegt ganz auf die Verbesserungen beim Update-Prozess selbst.Angemeldete Windows 11-Insider (egal ob Dev- oder Beta-Kanal) können nun das Update Stack Package 922.415.111.0 erhalten. Release-Notes mit Einzelheiten zu den Änderungen gibt es nicht. Es heißt nur, dass es keine neuen Funktionen gibt. Für das Update besagt die Dokumentation des Insider Programms nur: "Wir können Verbesserungen der Update-Funktion bereitstellen, bevor der PC ein monatliches oder Feature-Update erhält. Das Update-Stack-Paket wird dazu beitragen, dass Ihr PC mit der höchsten Wahrscheinlichkeit neue Updates erfolgreich und mit der besten und am wenigsten störenden Methode installieren kann."Diese Arbeiten an der Verbesserung des Update-Prozesses dienen einem reibungslosen Ablauf bei den Funktions- und Wartungs-Updates. Updates für Wartungsstapel werden dabei generell je nach Vorhandensein neuer Probleme oder Sicherheitsrisiken veröffentlicht. In einigen Fällen ist ein bestimmtes Wartungsstapel-Update die Voraussetzung für ein kumulatives Update. Das ist dann der Fall, wenn ein Problem behoben wird, das sich auf die Installation des monatlichen Sicherheitsupdates auswirkt.Der Testlauf des Update Stack Package dient also nur der Verbesserung des Update-Prozesses und der Auslieferung von Updates ganz allgemein. Die Update Stack Packages sollen in Zukunft sowohl Download- als auch Installationsprozess weiter verschlanken, um Nutzern entgegenzukommen, die nur langsame Internetverbindungen haben oder wenig Datenvolumen. Solche Meldungen für Tests der Servicing-Pipeline ganz allgemein haben wir in letzter Zeit des Öfteren gesehen. Details gibt es aber bisher nur recht wenige dazu.