Frühstart bei Microsoft: Das neue Betriebssystem Windows 11 ist da

Microsoft hat einen Frühstart hingelegt. Das Unternehmen hatte die neue Version seines Betriebssystems - Windows 11 - zwar für heute angekündigt. Trotzdem haben die Redmonder die Downloads früher als erwartet bereitgestellt.

Es kann losgehen

Um die ISO-Datei, in der das komplette Installationspaket enthalten ist, zu bekommen, folgt ihr diesem Download-Link:



Download Jetzt die neue Windows 11-ISO herunterladen

Alternativ könnt ihr das Media Creation Tool herunterladen und starten. Hier werdet ihr schrittweise durch die Erstellung eures eigenen Installations-Mediums (beispielsweise DVD oder USB-Stick) geleitet.



Download Media Creation Tool - Windows 11 ISO laden

Registrierte Tester werden den vorliegenden Build mit der Nummer 22000.253 im Grunde bereits kennen, denn dieser unterscheidet sich wenn dann nur marginal von den letzten Insider-Ausgaben . Alle Welt rechnete damit, dass es losgeht, wenn die Microsoft-Mitarbeiter in Redmond morgens ins Büro kommen.Aus welchem Grund man nun schon zum Frühstück in Neuseeland auf den großen Veröffentlichen-Knopf drückte ist unbekannt. Klar ist nur, dass die ISO-Datei , in die der finale Build verpackt ist und auch das zugehörige Media Creation Tool ab sofort für jedermann verfügbar sind.Offiziell soll die neue Version ab morgen auf neu gekaufter Hardware zu bekommen sein. Die zahlreichen Windows 10-Nutzer bekommen das neue Betriebssystem dann schrittweise über das Windows-Update angeboten - ein Prozess, der sich bis weit ins kommende Jahr hinziehen könnte. Die Enthusiasten unter den Nutzern sind aber ohnehin nur schwer zu bremsen und können natürlich auch direkt auf die neueste Fassung umsteigen, indem ihr den unten stehenden Download-Links folgt.Was ihr benötigt, um direkt mit Windows 11 starten zu können, erfahrt ihr in unserem FAQ-Bereich . Auch bei den ersten Schritten mit dem neuen Betriebssystem werden wir euch hier begleiten und nach Kräften auch weitere Fragen beantworten, die sich in der nächsten Zeit ergeben. Kurzfristig findet ihr aber auch in unserem Windows 11-Forum Tipps und Hilfestellungen anderer Leser. Weiterhin könnt ihr euch am morgigen Dienstag auf einen ausführlichen Test sowie eine Video-Tour durch Windows 11 freuen.Für alle, die zu ungeduldig sind und sich doch noch die Nacht um die Ohren schlagen wollen, gibt es hier die wichtigsten Informationen und Downloads, die ihr zur Installation des finalen Windows 11 benötigt: