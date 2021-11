Außerplanmäßiges Update: Windows 11-Bug im Snipping Tool behoben

Out-of-Band-Update

Maßnahmen ergreifen: Out-of-band-Update zur Behebung eines Problems mit dem Snipping-Tool und Problemen im S-Modus.Microsoft veröffentlicht heute, am 5. November 2021, ein Out-of-band (OOB) Update ( KB5008295 ), um eine Reihe von Problemen vollständig zu beheben, die das Snipping-Tool, die Touch-Tastatur, einige integrierte Apps und den S-Modus unter Windows 11 betreffen. Diese Probleme wurden teilweise durch KB5006746 behoben, das am 21. Oktober 2021 veröffentlicht wurde.Geräten, die direkt mit Windows Update und Windows Update für Unternehmen verbunden sind, sollte KB5008295 angeboten werden und automatisch installiert werden, um die Probleme zu beheben. Wenn Sie das Update installieren möchten, bevor es automatisch installiert wird, müssen Sie nach Updates suchen. Das Update ist über Windows Update und den Microsoft Update Catalog verfügbar. In verwalteten Umgebungen müssen Sie das Paket aus dem Microsoft Update Catalog in Ihre Bereitstellungstools importieren. Hinweis: Versionshinweise zu diesem Update werden möglicherweise mit Verzögerung veröffentlicht, nachdem das Update zum Download zur Verfügung steht.