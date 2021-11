Die neuen Emoji von Windows 11 kommen nicht für Windows 10

Man muss sich zwar wundern, was heute alles für Aufreger gut ist, aber das ändert nichts daran, dass es Diskussionen rund um das Emoji-De­sign von Windows 11 gab. Mittlerweile hat Microsoft das neue Design nachgereicht, meint aber auch: Windows 10 bekommt diese Emoji nicht.

Neues Betriebssystem, neue Emoji

Microsoft

Seit einigen Tagen sind die neuen, an das Fluent Design angepassten Emoji auch für produktive Windows 11-Systeme verfügbar, genauer gesagt werden die Reaktions-Symbole gemeinsam mit dem Update KB5007262 (Build 22000.348) verteilt. Dieses sollte als kumulatives Update spätestens mit dem Dezember-Patch-Day für alle Windows 11-Anwender verfügbar sein.Die neuen Emoji sind natürlich an die Optik des neuen Microsoft-Betriebssystems angepasst, doch es wird sicherlich auch einige geben, die die neuen Emoji gerne auf Windows 10 hätten. Doch wie Windows Latest berichtet, sollten sich Nutzer, die noch auf Windows 10 unterwegs sind, nicht erwarten, dass diese auch auf dem Vorgänger von Windows 11 verfügbar sein werden.Die neuen Emoji sind und bleiben laut Microsoft Windows 11-exklusiv. Das kann sich natürlich in Zukunft noch ändern, derzeit gibt es aber in Redmond keine entsprechenden Pläne. Die neuen Emoji sind, anders als ursprünglich angeteasert, auch nicht in 3D (so wie in Microsoft Teams und Skype), sondern in klassischem 2D. damit sind sie optisch zwar nicht ganz so spannend wie ursprünglich vom Redmonder Unternehmen versprochen, sie sind aber dennoch optisch ein Schritt nach vorne.Um die neuen Emoji hat es anfangs einiges an Aufregung gegeben, denn Microsoft hat die neue (3D-)Optik zunächst angekündigt, in Windows 11 fehlte sie aber und sollte auch nicht oder erst viel später kommen. Später beugte sich Microsoft dem Druck und reichte die versprochenen Emoji schneller nach als geplant.