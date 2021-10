Installationsassistent für Windows 11 - Das sofortige 21H2-Upgrade

Windows 11 Installationsassistenten

Mit dem Download deskön­nen Windows 10-PCs ohne großen Aufwand direkt auf Windows 11 aktualisiert werden.Das Upgrade auf Windows 11 ist mit dem Assistenten also auch schon dann möglich, wenn dieses noch nicht über die interne Update-Funktion von Windows angeboten wird. Aktuell ist der Windows 11 Installationsassistent in der Version 1.4.19041.1341 verfügbar.Der Windows 11 Installationsassistent richtet sich an Nutzer mit Windows 10, die ihren PC direkt auf Windows 11 upgraden möchten. Erforderlich ist hierfür ein System mit aktiviertem Windows 10 in der Version 2004 oder höher.Selbstverständlich müssen auch weiterhin die minimalen Systemanforderungen für Windows 11 erfüllt sein. Microsoft weist außerdem darauf hin, dass für den Download mindestens 9 GB freier Speicherplatz erforderlich sind. Für die Verwendung des Assistenten muss der Nutzer zudem als Administrator angemeldet sein.Nach dem Start der heruntergeladenen Datei prüft der Assistent, ob der PC die Mindestanforderungen für eine Installation von Windows 11 erfüllt. Ist dies der Fall, kann durch das Anklicken des Buttonsder Download der erforderlichen Dateien gestartet werden.Im Anschluss genügt ein Klick auf, um die Installation von Windows 11 fortzusetzen beziehungsweise abzuschließen. Dieser Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen, während dieser sollte der PC auf keinen Fall ausgeschaltet werden.Der Windows 11 Installationsassistent hilft dabei,. Ein Installationsmedium kann mit dem Tool hingegen nicht erstellt werden. Für diesen Zweck bietet Microsoft das Media Creation Tool an. Zusätzlich ist auch der direkte Download der ISO-Datei von Windows 11 möglich. Ob Ihr PC die Mindestanforderungen an Windows 11 erfüllt, können Sie jederzeit mit der PC-Integritätsprüfung von Microsoft oder WhyNotWin11 überprüfen.