Windows 11 Pro-Setup: Internet und Microsoft-Konto werden Pflicht

Es gibt für Windows schon länger Pläne, beim Setup ein Microsoft-Konto und somit auch eine Internet-Verbindung zur Verpflichtung zu machen. Bisher hat das Unternehmen das aber nur bei Home durchgezogen. Doch auch im Fall von Windows 11 Pro dürfte das demnächst kommen.

Es wird wohl Proteste geben

Highlights neue Funktionen und Verbesserungen Build 22557 Erstellen und Verwalten von Ordnern im Bereich "Angeheftete Anwendungen" im Startbereich (Pin-Organisation)

Einführung von "Nicht stören" und "Fokus" um Benachrichtigungen auszuschalten, beruhigende Musik abzuspielen und Zeiten für diese Pausen festzulegen

Live-Untertitel für Gehörlose und Schwerhörige: Untertitel werden automatisch auf dem Gerät aus jedem Inhalt mit Audio generiert

Verbesserter Schnellzugriff im Datei-Explorer: "An den Schnellzugriff anheften" wurde von der Unterstützung von Ordnern auf die Unterstützung von Dateien erweitert

OneDrive-Speicher-Einbindung im Datei-Explorer

Neue Touch-Gesten (zum Beispiel zum Aufrufen des Startmenüs)

Verbesserte Snap-Layouts

Nachhaltigere Energieeinstellungen und dazu passende Empfehlungen

Neugestaltung des Task-Managers und Effizienzmodus mit neuer Navigationsleiste im Hamburger-Stil und einer neuen Einstellungsseite

Einführung eines neuen PowerShell-Moduls zur Bereitstellung von Sprache und sprachbezogenen Funktionen

Zwei Schritte nach vorne - und einer zurück

Anleitungen, Tipps und Tricks

Diese Woche wurde Build 22557 für Windows 11 veröffentlicht und die neueste Insider-Preview für den Dev-Kanal bringt auch zahlreiche Neuerungen mit sich. Dazu zählen Ordner für das Startmenü, Live-Beschriftungen, ein besserer Schnellzugriff im Explorer und noch vieles mehr. Entsprechend lang ist auch der dazugehörige Blogbeitrag und dessen Ausführlichkeit erklärt wohl auch, warum eine wichtige Passage erst mit einiger Verspätung entdeckt wurde (via Windows Central ).Denn im Changelog ist folgender Satz zu lesen: "Ähnlich wie bei der Windows 11 Home-Edition ist bei der Windows 11 Pro-Edition eine Internetverbindung während der Ersteinrichtung des Geräts (OOBE) erforderlich. Wenn Sie das Gerät für den persönlichen Gebrauch einrichten möchten, ist für die Einrichtung auch ein Microsoft-Konto erforderlich. Sie können davon ausgehen, dass bei späteren Windows Insider Program-Flights ein Microsoft-Konto erforderlich sein wird."Bisher war die Pro-Edition von Windows 11 ein offizieller Weg, um dem Kontozwang zu entgehen, doch damit ist in absehbarer Zukunft wohl Schluss. Künftig wird man also nicht mehr drum herumkommen, bei der so genannten "Out of the Box Experience", also dem ersten Setup, online sein zu müssen.Damit wird der Redmonder Konzern sicherlich einiges an Umut auslösen, denn es gibt so manchen, der kein Konto bei Microsoft hat und haben will - aus welchen Gründen auch immer. Wie erwähnt gilt das vorerst nur für Preview-Builds, die allgemeine Freigabe ist für den nächsten Herbst zu erwarten. Es ist aber natürlich denkbar, dass der Redmonder Konzern sich das noch einmal überlegt.Bei Windows 11 Home gab es zwar einen Workaround, der diesen Zwang auf inoffizielle Weise aushebelte, das Killen des "Network Connection Flow" im Task Manager ist in den letzten Preview-Builds jedoch nicht mehr möglich.