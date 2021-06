ist der Name eines künftigen. Es ist der direkte Nachfolger von Windows 10 und wird so wie dieses in verschiedenen Edi­tio­nen wie Home oder Pro erscheinen.Mit Windows 11 nimmt Microsoftdes Be­triebs­sys­tems vor, die sich am eingestellten Windows 10X orientieren. Diese betreffen etwa die, welche Symbole und laufende Programme mittig anzeigt, oder das, welches nun keine Live Tiles mehr enthält.Darüber hinaus zeichnet sich die Be­nut­zer­ober­flä­che von Windows 11 durchundfür System-Apps und Verzeichnisse aus. Neu sind auchfür Nachrichten und den Wetterbericht sowie eineMicrosoft stellt Windows 11in einem Livestream offiziell vor. Eine Entwicklerversion ist be­reits verfrüht im Internet aufgetaucht, mit der offiziellen Veröffentlichung von Windows 11 wird imgerechnet.