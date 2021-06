Windows 11 System-Check: Dieses Tool verrät ob dein PC bereit ist

ob Ihr PC schon jetzt die Systemanforderungen von Windows 11 erfüllt

Prozessor: 1 Gigahertz (GHz) oder schneller mit 2 oder mehr Kernen auf einem kompatiblen 64-Bit-Prozessor oder SoC (System on a Chip)

Arbeitsspeicher: 4 GB RAM

Speicher: 64 GB oder größeres Speichergerät

Grafikkarte: DirectX 12-kompatible Grafikkarte/WDDM 2.x.

Display: > 9-Zoll mit HD-Auflösung (720 p)

Internetverbindung: Für die Einrichtung von Windows 11 Home sind ein Microsoft-Konto und eine Internetverbindung erforderlich.

Mit dem Download der PC-Integritätsprüfung stellen Sie schnell und einfach fest,Mit nur wenigen Klicks verrät das kostenlose Tool, ob der getestete Laptop, Desktop-PC oder Tablet-Computer problemlos ein System-Upgrade durchführen können, sobald Windows 11 verfügbar ist oder die vorhandene Hardware dafür nicht ausreicht. Derzeit ist die PC-Integritätsprüfung (PC Health Check) in der Version 2.1.210623002-s2 verfügbar.Microsoft gibt nicht an, unter welchen Versionen von Windows die PC-Integritätsprüfung ausführbar ist, sie dürfte jedoch in erster Linie für Systeme gedacht sein, auf denen derzeit Windows 10 (64-Bit) läuft. Im Anschluss an die Installation ist das Tool über das Startmenü oder die entsprechende Desktop-Verknüpfung erreichbar.Nach dem Start zeigt die PC-Integritätsprüfung die wichtigsten. Dazu gehören die Größe des vorhandenen Arbeitsspeichers und der verbauten SSD. Darüber hinaus ist schnell sichtbar, ob die Funktion zur Sicherung und Synchronisierung aktiv ist, wann das letzte Windows Update durchgeführt wurde oder ob die Speicherkapazität des primär genutzten Laufwerkes zur Neige geht. Darüber hinaus zeigt die Software auch die Startzeit des Computers an.Besonders interessant ist natürlich die. Hierfür genügt ein Klick auf den blauen Button "Jetzt überprüfen". Wenig später zeigt das Tool an, ob Windows 11 auf diesem PC ausgeführt werden kann oder nicht.Ist dies der Fall, können Nutzer das kostenlose Upgrade auf Windows 11 durchführen, sobald dieses verfügbar ist. Dies soll spätestens zum Ende des Jahres 2021 der Fall sein. Erfüllt der PC die Mindestanforderungen nicht, müssen gegebenenfalls bis zum Start des Betriebssystems entsprechende Hardware-Upgrades vorgenommen werden. Abgesehen davon sind aber auch weiterhin Updates für Windows 10 möglich.Allerdings sollte die PC Integritätsprüfung vor allem als allgemeine Orientierungshilfe genutzt werden, da das Tool in manchen Fällen nicht ganz zuverlässig arbeitet. So muss beispielsweise sicheres Booten (Secure Boot) im BIOS aktiviert sein. Und auch eine volle Systemplatte lässt die Prüfung scheitern - hier kann dann ein kostenloses Reinigungstool Abhilfe schaffen. In manchen Fällen könnte hierbei Rätselraten angesagt sein, denn wirklich detaillierte Gründe für das Scheitern der Prüfung liefert das Tool leider nicht.