Windows 11 Infografik: Die wichtigsten Neuerungen

Im Herbst 2021 geht Microsoft mit Windows 11 an den Start und schon jetzt stehen die ersten Highlights des neuen Betriebssystems fest. Die wichtigsten Neuerungen haben wir in einer Kurzform in dieser Infografik zusammengefasst. Weitere Informationen, Screenshots und Videos findet man in unserem großen Windows 11 Special Kurz angerissen: Im Mittelpunkt steht ein gänzlich neu gestaltetessamt optimierter Taskleiste und ein moderner Look mit abgerundeten Ecken. Microsoft wird zudem über den eigenen Storeanbieten,direkt in das Betriebssystem integrieren und viele Usability-Features unterbringen.Das Update auf Windows 11 wird für Nutzer von Windows 10sein. Ein genauer Release-Termin steht zwar noch nicht fest, doch diewird angepeilt. Über ein neues Windows 11 System-Check-Tool kann man schon jetzt herausfinden, ob die aktuelle Hardware des eigenen PCs mit Windows 11 kompatibel ist.