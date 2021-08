Neue Windows 11-Vorschau bringt Family-Widget und Store-Update

Microsoft hat eine neue Vorab-Version von Windows 11 veröffentlicht. Einige der enthaltenen Neuerungen werden dabei nur von einem Teil der Windows Insider getestet, andere neue Features starten für alle Nutzer im Beta- oder Dev-Kanal.

Neuer Store

Übersicht Änderungen und Verbesserungen Wir führen ein neues Familien-Widget für MSA-Konten ein! Es ist in allen Windows-Sprachen und -Regionen verfügbar. Es ermöglicht Ihnen, die jüngsten Aktivitäten von Mitgliedern Ihrer Microsoft-Familiengruppe zu sehen.

Wir beginnen mit der Einführung des Benachrichtigungs-Badges für das Chat-Symbol in der Taskleiste. Nicht jeder wird es sofort sehen.

Wir haben einige Anpassungen vorgenommen, um das Aussehen der Schließen-Schaltfläche in den Vorschaufenstern der Taskleiste zu verbessern.

Beim Ändern des Hintergrunds für Desktops, auch wenn die Einstellungen bereits geöffnet sind, wird die Verwendung von Hintergrund auswählen über die Task-Ansicht nun dazu führen, dass die Einstellungen auf den Desktop wechseln, auf dem Sie sich gerade befinden.

Die Schaltfläche "Identifizieren" in den Anzeige-Einstellungen befindet sich jetzt direkt unter dem Steuerelement für die Anordnung der Monitore (wenn Sie mehrere Monitore angeschlossen haben), damit sie leichter zu finden ist.

Wir haben das Kontextmenü des Datei-Explorers aktualisiert, damit es für Mausbenutzer etwas kompakter ist.

Die Schaltfläche "Neu" in der Befehlsleiste des Datei-Explorers wurde aktualisiert, um ein Dropdown-Menü mit allen Optionen in einer Liste statt einer verschachtelten Liste zu verwenden.

Wir haben einige Anpassungen vorgenommen, um die Nutzung des Platzes und die Größe der Miniaturansichten in ALT + Tab, der Aufgabenansicht und der Fanghilfe zu verbessern.

Microsoft hat einen neuen Windows 11 Insider Build freigegeben. Der Build trägt die Nummer 22000.120 und startet sowohl für den Beta-Kanal als auch für den Dev-Kanal. Enthalten sind eine Vielzahl an Neuerungen und Verbesserungen, darunter viele kleine Überarbeitungen. So bekommen Nutzer eines Microsoft Account mit Familienanbindung nun ein Family-Widget, das die Aktivitäten der anderen Familienmitglieder anzeigt.Zudem gibt es ein neues Benachrichtigungs-Badge für das Chat-Symbol in der Taskleiste. Das ist allerdings eine Neuerung, die Microsoft nicht an alle Insider verteilt. Für die weiteren Neuerungen haben wir die Release Notes mit am Ende dieses Beitrags angefügt.Insider im Dev-Kanal bekommen zusätzlich ein Update für den Microsoft Store in Version 22107.1401.9.0, welches ein neues Design der Spiele-Produkt-Detailseiten und automatisches Scrollen bei Spotlight einführt. Neben den Neuerungen gibt es eine lange Liste an Fehlerbehebungen. Interessierte können sich die komplette Liste der Änderungen im Windows Blog ansehen . Insider-Chefin Amanda Langowski und Windows-Manager Brandon LeBlanc informieren dort auch über bekannte Probleme.