Neue Office Nutzeroberfläche startet im Windows 11-Look für Tester

Die ersten Beta-Tester erhalten jetzt einen Einblick in die neue überarbeitete Nutzeroberfläche von Office. Neben aufgefrischter UI mit abgerundeten Ecken und neuer Farbpalette gibt es noch so einiges anderes Neues zu entdecken.

Noch nicht "Standard"

Das haben die Kollegen von petri.com entdeckt . Microsoft hatte zunächst eine kleine Verzögerung in dem Office-Insider-Programm angekündigt, doch nun startet die neue Nutzeroberfläche von Office für die ersten Nutzer. Microsoft hatte dabei schon mit der ersten Windows 11 Insider Preview gezeigt, wohin sich Windows und auch Office bewegen wird: Allgemein ist die Nutzeroberfläche aufgeräumter, mit neuen Farben und mit dem markanten neuen Runde-Ecken-Design.Derzeit scheint die Freigabe gestaffelt zu sein - zumindest ist das neue UI bislang nur für einige Nutzer aufgetaucht und nicht als Standard in die breite Verteilung gegangen. Wenn ihr dazu gehört (also auch Teil des Office Insider Programms seid), müsst ihr nichts weiter tun und einfach abwarten, wann Microsoft auch für euch Office im neuen Gewand startet. Man kann die neue Nutzeroberfläche soweit das bekannt ist nicht eigenständig aktivieren, sondern muss warten. Andersherum ist es aber kein Problem: Die neue Nutzeroberfläche lässt sich laut dem Bericht von Petri manuell über den Bereich "Coming Soon" in den Apps deaktivieren.Was die Änderungen betrifft, so setzt das Unternehmen auf abgerundete Ecken zum Beispiel an den Fensterrändern; alle im Einklang mit den Designänderungen, die mit Windows 11 kommen werden. Da der Rollout gerade erst begonnen hat, kann es sein, dass die neue Benutzeroberfläche schon bald weiteren Nutzern zur Verfügung steht. Alternativ kann man überprüfen, ob ein Update verfügbar ist, und die Office-Preview aktualisieren. Die neue Version des Betriebssystems ist dafür im Übrigen nicht Voraussetzung. Office in Windows 11-Optik wird auch für Windows 10-Nutzer starten.