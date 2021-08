Windows 11: Die runden Ecken sind das beliebteste neue Feature

Das neue Microsoft-Betriebssystem Windows 11 wird zahlreiche neue Features mit sich bringen, dazu zählen optische und auch funktionelle Neuerungen. Windows Developer wollte wissen, was bei Anwender am besten ankommt. Und die Antwort ist: runde Ecken.

16 Features, ein Sieger

Windows 11 basiert zwar zu einem Großteil auf dem noch aktuellen Betriebssystem Windows 10 und war ursprünglich auch als größeres Update ("Sun Valley" bzw. 21H2) geplant. Doch die Entwickler fanden so viel, das sich überarbeiten und neu gestalten ließ, dass sich der Redmonder Konzern entschied, dem Ganzen auch eine neue Versionsnummer zu verpassen - auch wenn Windows 10 eigentlich "das letzte Windows" sein sollte.Die Entwicklungsabteilung bzw. jene für die dazugehörigen Social-Media-Aktivitäten Verantwortlichen wollten nun wissen, welche neue Features bei den Entwicklern sowie Insidern und auch Windows-Nutzern allgemein am besten ankommen bzw. das größte Interesse wecken.Dafür ließ man auf Twitter mehrere neue Features im KO-System gegeneinander antreten und ließ die Follower des Windows Developer-Kontos abstimmen. Insgesamt schickte man 16 Neuerungen ins Rennen. Im Achtelfinale setzten sich die neuen Hintergrundbilder gegen den neuen Startup-Sound durch, die Snap Controls gewannen gegen Widgets, angepinnte Apps waren populärer als die integrierte Xbox-App und runde Ecken hatten mehr Stimmen als neue Icons.Im Finale standen dann runde Ecken und Snap Controls, das UI-Element konnte sich schließlich den Titel sichern. 54,2 Prozent stimmten für diesen Bestandteil der Benutzeroberfläche, an dem Microsoft bereits seit längerem arbeitet, die Snap Controls, mit denen man mehrere Fenster besser und individueller anordnen kann, fanden 45,8 Prozent spannender.Das Ganze war natürlich eher eine Marketing-Aktion bzw. -Spielerei und weniger eine empirische Untersuchung der neuen Features, gibt aber doch einen guten Hinweis, was bei den meisten Nutzern und Entwicklern besonders gut ankommt.