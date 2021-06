Windows 11: Das sagen die Branchenexperten zu den Neuerungen

Microsoft hat gestern Windows 11 vorgestellt, das haben wir in den vergangenen Stunden das eine oder andere Mal bereits erwähnt. Das neue Betriebssystem sorgt natürlich für Diskussionen und hat Anhänger, aber auch Kritiker. Industrie-Experten geht es ähnlich.

Ist "11" nur Marketing?

Ist Android eine gute Idee?

Windows 11 ist seit gestern offiziell und in sozialen Medien, Kommentarspalten und Artikeln geht es teilweise heiß her. Dabei bekommt man die in solchen Fällen üblichen Argumente zu lesen, manche finden die Neuerungen gut, andere weniger. Windows Central hat sich hingegen bei Industrie-Experten und Analysten umgehört und wollte wissen, was diese zu Windows 11 bzw. den Änderungen im Vergleich zu Windows 10 zu sagen haben."Idealerweise sollte das User Interface die Produktivität und Erfahrung des Benutzers erhöhen", sagte J. P. Gownder, Principal Analyst bei Forrester, auf die Frage, was Windows 11 gegenüber dem Vorgänger besser macht. "Bessere Snap-Fenster, eine integrierte Teams-Erfahrung sowie Verbesserungen beim Diktieren, der Sprach- und Stift-Eingabe. Das werden die größten unmittelbaren Vorteile für die Benutzer sein."Steve Kleynhans von Gartner ist hingegen nicht ganz so überzeugt, dass hier tatsächlich ein Versionssprung gerechtfertigt ist. Aus Consumer-Sicht sehe Windows 11 zwar "neu und auffällig" aus, seiner Ansicht nach werden Firmen und IT-Organisationen das Betriebssystem im Wesentlichen als unverändert ansehen."Das soll nicht heißen, dass es nicht einige wichtige technische Verbesserungen hat, aber es hätte wahrscheinlich auch einfach als ein weiteres Feature-Update für Windows 10 veröffentlicht werden können", sagt Kleynhans. "Durch die Umbenennung des Produkts hat Microsoft jedoch einen Marketing-Moment und einen Sammelpunkt für das PC-Ökosystem geschaffen. Es hat auch eine Gelegenheit geschaffen, die Basislinie für das, was von Hardware erwartet wird, zurückzusetzen." Das sei auch deshalb wichtig, weil das Windows-as-a-Service-Modell von Windows 10 solche Dynamiken erschwert habe.Unsicher waren sich die Analysten, was sie von Android auf Windows 11 halten sollen. "Diese Frage ist derzeit schwer zu beantworten, und wir müssen abwarten, wie sich der anfängliche Rollout von Amazons App Store unter Windows entwickelt. Aber Microsoft hat hier eine langfristige Strategie, und es klingt, als ob sowohl Microsoft als auch Amazon ziemlich darauf konzentriert sind, dass dies funktioniert", sagte Tom Mainelli von IDC.