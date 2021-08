Microsoft ändert nach Kritik die Windows 11-Mindestanforderungen

Mit Windows 11 ändert Microsoft die Mindestanforderungen an die Hardware. Das hat unter anderem mit den Sicherheitsfunktionen zu tun, doch viele Nutzer befürchten, trotz eines verhältnismäßig neuen PC nicht aktualisieren zu können. Nun hat der Konzern "nachgebessert".

Einige Intel-CPUs schaffen es doch

Abstürze unverhältnismäßig oft

Offzielle Unterstützung heißt auch, es gibt einen Upgrade-Weg

Windows 11 System-Check: Dieses Tool verrät ob dein PC bereit ist

In einem neuen Beitrag im Windows Blog nimmt sich Microsoft nun noch einmal dem kontroversen Thema an. Das Windows-Team hatte nach der vielen Kritik an den Mindestanforderungen versprochen, das Thema noch einmal zu beraten und eine Lösung zu finden , die den Nutzer mehr entgegen kommt. Die gibt es nun - doch das Ergebnis ist überraschend und man muss sich wirklich fragen, ob sich Microsoft damit nicht einen Bärendienst erweist.Microsoft plant nun zunächst, die PC Health Check-App zu aktualisieren, um die weitere CPUs einzubeziehen und mehr Klarheit darüber zu schaffen, warum ein PC möglicherweise nicht in der Lage ist, "offiziell" upzugraden. Die neue PC-Check-App wird dann nämlich Windows-Nutzer darüber informieren, ob sie einfach Secure Boot oder TPM 2.0 aktivieren müssen, um ein Upgrade durchzuführen. Das ist besser als die vage Nachricht "Nicht unterstützt", die viele Nutzer bisher erhalten. Einige Anbieter hatten auch schon angekündigt, TPM 2.0-Unterstützung zu aktivieren, womit das größte Kompatibilitätsproblem behoben wäre.Microsoft ist allerdings auch zu dem Schluss gekommen, dass "die ausgewählten kompatiblen 64-Bit-Prozessoren, 4 GB Arbeitsspeicher, 64 GB Speicherplatz, UEFI Secure Boot, Grafikanforderungen und TPM 2.0 die richtigen Mindestsystemanforderungen sind, um die von uns aufgestellten Grundsätze zu erfüllen und Sie bestmöglich zu unterstützen". Im Grunde heißt das auch, dass Microsoft an den bisherigen Mindestanforderungen nichts ändern wird, es gibt aber eine Reihe von Prozessoren, die nun doch unterstützt werden, da sie die Vorgaben erfüllen.Man wird also die Auslegung der Bedingunegn ändern, nicht die Bedingungen - und das ist zunächst einmal eine gute Idee, könnte aber bei einigen Nutzern zu mehr Problemen führen. Die Liste der unetrstützen CPUs wird erweitert. Dazu gehören einige Intel-Prozessoren der 7. Generation (Intel Core X-series, Xeon W-series) sowie der Intel Core 7820HQ der zum Beispiel im Surface Studio 2 verwendet wird. Microsoft wird aber offiziell keine Zen-1-CPUs unterstützen: "Nach einer sorgfältigen Analyse der ersten Generation von AMD Zen-Prozessoren in Zusammenarbeit mit AMD sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es keine Ergänzungen in der Liste der unterstützten CPUs gibt", so das Windows-Team in dem Blog-Post.Es gibt zwar einen Workaround, um Windows 11 auf diesen älteren AMD-Systemen zu installieren, aber Microsoft betont. Warum das keine gute Idee ist. Geräte, die die Mindestanforderungen an die Hardware nicht erfüllen, zeigten demnach "52 Prozent mehr Abstürze im Kernel-Modus". Bei Geräten, die die offiziellen Mindestanforderungen erfüllen, gab es laut Microsoft "zu 99,8 Prozent keine Abstürze".Laut dem Online-Magazin The Verge ist die eigentliche Sensation aber, dass Microsoft Umgehungen zulässt: "Microsoft kündigt an, dass es die Installation von Windows 11 auf den meisten älteren PCs nicht blockieren wird. Der Softwarehersteller hat zwar empfohlene Hardware-Anforderungen für Windows 11 - an die er sich weitgehend hält -, aber eine Einschränkung für die Installation des Betriebssystems wird nur dann durchgesetzt, wenn Sie versuchen, ein Upgrade von Windows 10 auf Windows 11 über Windows Update durchzuführen", so The Verge. "Das bedeutet, dass jeder, der einen PC mit einer älteren CPU hat, der den Upgrade-Test nicht offiziell besteht, trotzdem eine ISO-Datei von Windows 11 herunterladen und das Betriebssystem manuell installieren kann."Ob das weiterhin so bleibt, ist aber nicht klar.